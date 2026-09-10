Napoli-Bologna, si è aperto il valzer delle punte? Dovbyk in risalita

La testa è già sul campo, con il punto preso all’ultimo contro il Sassuolo che può dare energia nuova. E i Rossoblù, già da ieri, sono totalmente focalizzati sul prossimo impegno: Napoli-Bologna. Una sfida non banale, anzi, per la quale Domenico Tedesco ha già iniziato a fare le proprie valutazioni su chi scenderà in campo dal primo minuto al Maradona: uno dei dubbi riguarda la punta, con le buone prestazioni di Roberto Piccoli, ma anche un quasi ritrovato Artem Dovbyk.

Napoli-Bologna, Piccoli o Dovbyk?

Una domanda che si è fatto anche lo stesso Tedesco già nella giornata di ieri, quando i Rossoblù hanno iniziato le operazioni sul campo in vista di Napoli-Bologna. Non solo quella, perché, come accennato da Dario Cervellati nel suo articolo odierno sul Corriere dello Sport – Stadio, il Bologna ha bisogno di intensità nei duelli, e per questo motivo Tedesco sta facendo più di una valutazione.

Una, sicuramente, è quella sulla punta. Non per l’intensità, ma per quello che può dare nel corso della partita. E, forse, su questo è ancora in vantaggio Roberto Piccoli, autore di una grande prova, anche di sacrificio, contro il Sassuolo, oltre ad essersi sbloccato a livello realizzativo. Proprio come Artem Dovbyk, con un gol che ha portato il punto sotto le Due Torri: un gol che può, forse, averlo fatto tornare.

La strada giusta

Se si apre un dubbio in vista di Napoli-Bologna per Domenico Tedesco, è una buona cosa. Come citato da Cervellati su Stadio, le valutazioni di Tedesco saranno anche in base alla soluzione migliore in vista di chi si troveranno di fronte, e quindi in base al gioco che vorrà fare. Piccoli resta in vantaggio, ma Dovbyk ha dato segnali importanti: vuol dire che per entrambi il lavoro sta pagando, ed è questa la strada giusta. Il Bologna e Tedesco li aspettano a braccia aperte.

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