Bologna, gli impegni dei 7 Rossoblù convocati in nazionale

Il campionato è già un ricordo, ma il calcio giocato non si ferma. C’è un Mondiale alle porte, che noi guarderemo ancora solo da spettatori, ma anche tanto tra le nazionali giovanili, Under 21 e Under 19. In tutto questo continuano a svettare i colori Rossoblù: sono ben sette i giocatori che viaggeranno con le proprie nazionali per i vari impegni, con già un calendario ben definito – almeno per le prime fasi.

Bologna, gli impegni dei Rossoblù in nazionale

Ben cinque giocatori del Bologna saranno tra i protagonisti dell’imminente Mondiale americano, e delle varie amichevoli in preparazione dello stesso. Di seguito l’elenco dei giocatori Rossoblù e i loro impegni, come stilato dalla stessa società sul proprio sito internet:

Lewis FERGUSON , 30/5 Scozia-Curacao, 6/6 Bolivia-Scozia, 14/6 Haiti-Scozia, 20/6 Scozia-Marocco, 25/6 Scozia-Brasile;

, 30/5 Scozia-Curacao, 6/6 Bolivia-Scozia, 14/6 Haiti-Scozia, 20/6 Scozia-Marocco, 25/6 Scozia-Brasile; Remo FREULER , 31/5 Svizzera-Giordania, 6/6 Svizzera-Australia, 13/6 Qatar-Svizzera, 18/6 Svizzera-Bosnia, 24/6 Svizzera-Canada;

, 31/5 Svizzera-Giordania, 6/6 Svizzera-Australia, 13/6 Qatar-Svizzera, 18/6 Svizzera-Bosnia, 24/6 Svizzera-Canada; Torbjorn HEGGEM , 1/6 Norvegia-Svezia, 7/6 Marocco-Norvegia, 17/6 Iraq-Norvegia, 23/6 Norvegia-Senegal, 26/6 Norvegia-Francia;

, 1/6 Norvegia-Svezia, 7/6 Marocco-Norvegia, 17/6 Iraq-Norvegia, 23/6 Norvegia-Senegal, 26/6 Norvegia-Francia; Jhon LUCUMI , 2/6 Colombia-Costa Rica, 8/6 Colombia-Giordania, 18/6 Uzbekistan-Colombia, 24/6 Colombia-Rep. Dem. Congo, 28/6 Colombia-Portogallo;

, 2/6 Colombia-Costa Rica, 8/6 Colombia-Giordania, 18/6 Uzbekistan-Colombia, 24/6 Colombia-Rep. Dem. Congo, 28/6 Colombia-Portogallo; Nikola MORO, 2/6 Croazia-Belgio, 7/6 Croazia-Slovenia, 17/6 Inghilterra-Croazia, 24/6 Panama-Croazia, 27/6 Croazia-Ghana;

Ma non c’è solo il Mondiale, come detto. C’è tanto anche per le giovanili, come l’Europeo Under 19, dove parteciperà anche l’Italia con Massimo Pessina. Gli Azzurrini saranno impegnati contro la Serbia U19 il 29 giugno, la Croazia il 2 luglio e l’Ucraina il 5 luglio. Anche Eivind Helland sarà impegnato non con la prima squadra ma con l’Under 21: per il numero 5 Rossoblù l’impegno sarà l’8 giugno contro la Finlandia.

Come andrà il loro cammino?

Parlare di vittoria sarebbe fin troppo azzardato, ora. Già, perché nessuno dei protagonisti al Mondiale in casa Bologna parte tra le nazionali favorite alla viglia. Ma, c’è molta carne al fuoco per tutti, con la voglia di rivelarsi la sorpresa della manifestazione. Freuler con la propria Svizzera lo ha dimostrato agli ultimi Europei, eliminando proprio l’Italia. Stessa cosa per la Colombia di Lucumì, sconfitta solamente ai calci di rigore nella finale di Copa America dall’Argentina.

La Norvegia di Torbjørn Heggem, invece, ha tutte le carte in regola per stupire, visto il cammino nelle qualificazioni e visto le proprie punte di diamante, da Haaland, a Odegaard fino ad arrivare a Nusa. Così come la Scozia di Ferguson, che torna al Mondiale ben ventotto anni dopo, e lo fa con una squadra che può essere ostica per chiunque gli si pari davanti. Proprio come la Croazia di Nikola Moro, all’ultimo ballo di molti suoi interpreti che hanno ancora voglia di stupire, per l’ultima volta.

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