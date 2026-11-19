Due settimane che i club guardano con estrema attenzione. Non sono in casa propria, con il lavoro ai centri sportivi, ma anche dei ragazzi in giro per il mondo con le proprie nazionali. Lo ha fatto Raffaele Palladino, in vista della ripresa delle operazioni con il suo Bologna domenica, nella partita contro l’Udinese. In cerca magari di risposte ai dubbi, oppure per trovare conferme sulle idee che lo hanno portato sin qui: vediamo come è andata agli undici “nazionali Rossoblù”.

Bologna, il quadro dei nazionali al rientro

A dare una visione totale di questa sosta in casa Bologna, dal punto di vista dei giocatori che hanno lasciato Casteldebole per rispondere alla convocazione della propria nazionale è Massimo Vitali, sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino. Partendo da chi, quantomeno per ruolo e alternative, dovrebbe essere titolare domenica, e cioè Rahim Alhassane, impiegato per tutti i 180 minuti dal Niger contro il Marocco. Lui, come Ferguson: anche il numero 19 con la Scozia ha accumulato in totale 180′ tra Macedonia e Svizzera.

Dopo di loro a livello di minutaggio c’è Samuel Mbangula, con 91 minuti con l’Under 21 del Belgio nelle due sfide contro Germania e Italia. Ci si sposta su Heggem, Helland e la Norvegia. Per il primo un’ora di gioco contro la Danimarca (con anche un errore non da poco su un gol di Hojlund), per il secondo un minuto, alla fine della stessa gara.

Cambiaghi…a metà: già disponibile per l’Udinese

In casa Bologna poteva nasce più di un’apprensione per Nicolò Cambiaghi, impiegato poco più di un’ora contro la Francia, match da dove è uscito acciaccato e che lo ha fatto poi tornare in quel di Casteldebole: la caviglia, però, è già un problema rientrato, e sarà a disposizione per domenica pomeriggio. Lui come Arthur Theate, che ha incrociato gli Azzurri per soli tre minuti domenica sera: gli unici delle due sfide con il Belgio.

C’è chi, infine, non è sceso in campo, come Dovbyk, Libra e i due portierini Under 21, Pessina e Happonen. Insomma, forse non troppe indicazioni “nuove” per Palladino, il quale però ritrova tutti ai suoi ordini, senza aver patito particolari infortuni. E visto l’andamento in Serie A, è già una piccola vittoria. I suoi dubbi per la partita contro l’Udinese, invece, probabilmente rimangono.

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