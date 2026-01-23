Radio Casteldebole: Bernardeschi is back

Il tempo per recriminare non c’è, soprattutto perchè il calendario non aspetta. Il pareggio dai due volti col Celtic ha regalato diverse indicazioni, positive e negative, alla squadra di Italiano. Indicazioni che, però, non potranno essere valutate nel breve. Perchè il calendario non aspetta, e ora la testa va già proiettata a domenica, quando il Bologna sarà impegnato fuori casa nella difficile trasferta di Genova. Trasferta che, però, vedrà il rientro dall’infortunio di Federico Bernardeschi.

Infortunio superato: Bernardeschi è di nuovo in gruppo

Alla fine, tutto è andato per il meglio, anche in termini di recupero. Ad un solo mese dalla rottura della clavicola, infatti, Federico Bernardeschi è tornato a tutti gli effetti a disposizione del Bologna e di mister Italiano. Bruciati i tempi di recupero, inizialmente stimati in sei/sette settimane, per il fantasista rossoblù, che già da questa mattina è tornato ad allenarsi completamente col gruppo, come si legge dalla nota ufficiale del club.

“A -2 da #GenoaBFC i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno ripreso ad allenarsi sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: lavoro in palestra per i più impiegati contro il Celtic, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per gli altri e per Federico Bernardeschi.”

Ancora allenamento differenziato, invece, per Jhon Lucumì, mentre Martin Vitik, già convocato ieri sera, sembra essere tornato a completa disposizione.

Già in campo a Marassi?

Se sulla convocazione difficilmente ci saranno dubbi, a meno che non si scelga di lasciarlo a Casteldebole per recuperare la forma quanto prima, molto più remota è la possibilità che Bernardeschi scenderà in campo. Resta comunque rischioso, infatti, un suo utilizzo a così poco tempo dal rientro in gruppo, sia per questioni fisiche che per questioni di prevenzione. Va ricordato, in questo senso, che la clavicola è stata operata solamente un mese fa, ed una ricaduta potrebbe essere dietro l’angolo.

