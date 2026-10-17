Bologna FC
La sconfitta contro l’Inter, le dichiarazioni di Pobega e Palladino: Bologna, le notizie di oggi sabato 17 ottobre 2026
Ecco le principali notizie della giornata odierna
Ecco le principali notizie di oggi riguardanti il Bologna FC.
Bologna FC – Inter: pagelle e cronaca
Il vantaggio firmato da Tommaso Pobega e la buona prova offerta dal Bologna nei primi 45 minuti di gioco, non evitano il risultato negativo. I rossoblù, di fronte al proprio pubblico, escono sconfitti dal match pomeridiano contro l’Inter per tre reti a uno. Tante indicazioni fornite dal match: calciatori e meccanismi di gioco sono sembrati in crescita, così come l’agonismo mostrato per buona parte della partita. Pesano, invece, le difficoltà nel palleggio e le lacune nel gioco.
Qui trovate l’intera cronaca del match.
Per scoprire i voti dei ragazzi guidati da Palladino, cliccate qui.
Le parole di Palladino al termine della partita
Raffaele Palladino vede il bicchiere a metà al termine del confronto con l’Inter. L’allenatore del Bologna si dice contento per quanto mostrato nella prima frazione di gioco e al tempo stesso, nonostante gli evidenti miglioramenti, batte il chiodo sulla condizione fisica che va migliorata. Non solo: nel secondo tempo sono mancate energie e spunti che hanno determinato l’andamento della partita.
Qui la conferenza stampa integrale di Palladino nel post partita.
Bologna FC – Le dichiarazioni di Pobega
Il protagonista della partita in casa Bologna è, senza ombra di dubbio, Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, rendendo merito alla prova della sua squadra. Per Pobega il Bologna ha giocato una partita di alto livello: è chiaro altresì che si debba fare meglio in determinate situazioni e che la crescita della formazione rossoblù passi principalmente dal lavoro quotidiano.
Trovate qui tutta l’intervista di Pobega del post partita tra Bologna-Inter.
Le condizioni di Piccoli
Roberto Piccoli, riferimento offensivo del Bologna, uscito anzitempo dalla sfida di oggi contro l’Inter al 29esimo minuto di gioco, ha riportato una lesione. L’infortunio è stato tempestivamente comunicato dalla società rossoblù.
Qui le condizioni e i possibili tempi di recupero dell’attaccante rossoblù.
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