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La sconfitta contro l’Inter, le dichiarazioni di Pobega e Palladino: Bologna, le notizie di oggi sabato 17 ottobre 2026

Ecco le principali notizie della giornata odierna

Pubblicato

7 minuti fa

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Tommaso Pobega durante Bologna-Inter 2025/2026 (© Damiano Fiorentini)
Tommaso Pobega durante Bologna-Inter 2025/2026 (© Damiano Fiorentini)
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Ecco le principali notizie di oggi riguardanti il Bologna FC.

Bologna FC – Inter: pagelle e cronaca

Il vantaggio firmato da Tommaso Pobega e la buona prova offerta dal Bologna nei primi 45 minuti di gioco, non evitano il risultato negativo. I rossoblù, di fronte al proprio pubblico, escono sconfitti dal match pomeridiano contro l’Inter per tre reti a uno. Tante indicazioni fornite dal match: calciatori e meccanismi di gioco sono sembrati in crescita, così come l’agonismo mostrato per buona parte della partita. Pesano, invece, le difficoltà nel palleggio e le lacune nel gioco.

Qui trovate l’intera cronaca del match.

Per scoprire i voti dei ragazzi guidati da Palladino, cliccate qui.

Le parole di Palladino al termine della partita

Raffaele Palladino vede il bicchiere a metà al termine del confronto con l’Inter. L’allenatore del Bologna si dice contento per quanto mostrato nella prima frazione di gioco e al tempo stesso, nonostante gli evidenti miglioramenti, batte il chiodo sulla condizione fisica che va migliorata. Non solo: nel secondo tempo sono mancate energie e spunti che hanno determinato l’andamento della partita.

Qui la conferenza stampa integrale di Palladino nel post partita.

Raffaele Palladino, da poco tempo allenatore del Bologna, ma con grande entusiasmo(@1000Cuorirossoblu.it) Lecce-Bologna

Raffaele Palladino (@1000 Cuori rossoblù)

Bologna FC – Le dichiarazioni di Pobega

Il protagonista della partita in casa Bologna è, senza ombra di dubbio, Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, rendendo merito alla prova della sua squadra. Per Pobega il Bologna ha giocato una partita di alto livello: è chiaro altresì che si debba fare meglio in determinate situazioni e che la crescita della formazione rossoblù passi principalmente dal lavoro quotidiano.

Trovate qui tutta l’intervista di Pobega del post partita tra Bologna-Inter.

Le condizioni di Piccoli

Roberto Piccoli, riferimento offensivo del Bologna, uscito anzitempo dalla sfida di oggi contro l’Inter al 29esimo minuto di gioco, ha riportato una lesione. L’infortunio è stato tempestivamente comunicato dalla società rossoblù.

Qui le condizioni e i possibili tempi di recupero dell’attaccante rossoblù.

Roberto Piccoli durante Bologna-Lazio (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

Roberto Piccoli (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

 

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