Il nuovo ruolo di Fenucci, chi sarà il riferimento offensivo di Cagliari e il pressing su Bondo: Bologna FC, le notizie di oggi venerdì 23 ottobre 2026

Di seguito trovate le principali notizie di oggi sull’universo del Bologna FC.

Bologna FC – Bilancio e Fenucci

La giornata di ieri è stata quella dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2026. Oltre all’assemblea riunita per fare il resoconto economico, spunta la novità della nomina di Claudio Fenucci, già amministratore delegato del club, nominato vicepresidente del Bologna FC. Le notizie della giornata odierna riflettono principalmente quanto avvenuto nella riunione sopracitata.

Qui trovate l’articolo con i dettagli sul bilancio e la novità relativa a Fenucci.

Trovate qui il nostro commento e la disamina di quanto approvato nella giornata di ieri.

Verso Cagliari: chi giocherà davanti?

Ballottaggi in vista della sfida in programma domani pomeriggio all’Unipol Domus di Cagliari. Raffaele Palladino sta pensando ad una soluzione differente da quanto prospettato negli ultimi giorni, per quanto concerne il terminale offensivo che partirà dal primo minuto.

Bologna FC: tra Enem e Dovbyk spunta un terzo ‘incomodo’?

Nel frattempo sono usciti i convocati che voleranno in Sardegna per la sfida di domani. Trovate qui la lista.

Quest’oggi Fabio Pisacane ha parlato davanti ai microfoni dei giornalisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-partita. Trovate qui le dichiarazioni del tecnico degli isolani.

Bologna FC – Lontano da casa

Oggi è tornata la rubrica riguardante le ultime notizie sui giocatori del Bologna FC in prestito in giro per l’Italia. Corazza e Anatriello sugli scudi: il terzino bolognese ha siglato un gran gol in casa del Benevento, mentre Anatriello con la marcatura del weekend sale a quota 5 gol e 2 assist con il suo Lumezzane.

Scoprite qui la stagione dei giocatori rossoblù in prestito.

L’obiettivo del centrocampo

Ne stiamo parlando da qualche giorno. Il Bologna ha messo nel mirino il centrocampista Warren Bondo, per la finestra invernale del calciomercato. Il calciatore francese classe 2003 di proprietà del Milan è un profilo molto apprezzato dal tecnico Raffaele Palladino, che lo ha già allenato e valorizzato a Monza.

Qui la nostra scheda tecnica sulle potenzialità di Bondo.

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