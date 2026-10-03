Bologna, nuovo stadio: il nodo è il 4%. Ora bisogna far quadrare i conti

I passi avanti per il nuovo stadio del Bologna hanno superato un altro passaggio importante. L’intesa siglata il 30 settembre tra il club rossoblù e BolognaFiere ha dato ulteriore concretezza all’operazione nell’area fieristica, mettendo in moto un progetto dal valore complessivo di circa 300 milioni di euro. La candidatura nel percorso legato a Euro 2032 permette inoltre di mantenere aperta la possibilità di accedere a un eventuale sostegno statale, stimato intorno ai 30 milioni.

Ma i primi pezzi del progetto non sono ancora sufficienti per completare il quadro. La vera sfida dei prossimi mesi sarà infatti quella economica.

Il nodo dei finanziamenti

Sul fronte delle risorse, Joey Saputo ha manifestato l’intenzione di investire personalmente 50 milioni di euro nella società immobiliare destinata a realizzare il nuovo impianto. A questi dovrebbero aggiungersi le risorse legate a BolognaFiere e, qualora venisse confermato, il contributo pubblico da circa 30 milioni.

Resta però da coprire una parte significativa dell’investimento. Per questo Claudio Fenucci è impegnato nella ricerca di ulteriori partner disposti a entrare nell’operazione. Tra i soggetti contattati figura anche Live Nation, realtà internazionale attiva nella promozione e organizzazione dei grandi eventi.

Uno stadio che deve vivere tutto l’anno

È proprio qui che si inserisce il secondo grande interrogativo: come rendere redditizio il nuovo impianto. Il Bologna immagina una struttura fortemente legata al calcio, destinata a diventare la nuova casa della squadra e dei suoi tifosi. BolognaFiere, invece, ha interesse a sviluppare una struttura capace di ospitare anche attività differenti.

Concerti, congressi, manifestazioni ed eventi dovranno quindi affiancare le partite. L’obiettivo economico indicato dal progetto è arrivare a un rendimento annuo intorno al 4% sull’investimento. Per farlo, lo stadio dovrà essere operativo per gran parte dell’anno e non soltanto nei giorni delle gare.

Il calendario non aspetta

La tabella di marcia, secondo quanto riportato da Stadio, sarebbe già stata definita: l’obiettivo è aprire il cantiere nel 2027 e arrivare alla conclusione dei lavori nella primavera del 2031. Per rispettare queste scadenze sarà necessario risolvere nei prossimi mesi tutti i principali nodi ancora aperti, dal reperimento delle risorse alla definizione del modello gestionale.

Anche i progettisti sono già stati individuati. La prima fase porta le firme dell’architetto Eloy Suarez dello Studio Shesa e del professor Massimo Majowiecki di Mjw Structures, professionisti con esperienze importanti nella progettazione di impianti sportivi e strutture complesse. Una collaborazione già sperimentata in altri progetti, tra cui lo stadio Flaminio di Roma.

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