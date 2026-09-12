Bologna, Odgaard contento con Tedesco: «Vuole il controllo del gioco. Le sensazioni sono positive»

Jens Odgaard è uno dei giocatori del Bologna che mister Domenico Tedesco in queste prime settimane di stagione ha utilizzato diversamente da quanto fatto da Vincenzo Italiano. Il tecnico italo-tedesco lo sta sostanzialmente utilizzando quasi come mezzala di centrocampo, modificandone definitivamente il ruolo.

Un’evoluzione cominciata già con l’attuale allenatore del Besiktas, che aveva ritagliato per lui una nuova posizione da trequartista. In quel ruolo il danese ex Inter e Sassuolo aveva trovato la sua consacrazione. Ora, però, con Tedesco è un gioco più ragionato e centrale, la sua posizione tra le linee diventa sempre più importante

Le richieste di Tedesco

In un frammento di intervista rilasciata a Sky Sport, l’ex giocatore dell’AZ Alkmaar ha parlato di questo primo impatto con il nuovo allenatore. In particolare, Odgaard ha parlato delle richieste tecniche che Tedesco fa al suo Bologna, basate su una solida convinzione tattica.

«Tedesco piace molto avere il controllo del pallone e ci chiede spesso di passare per vie centrali. Ci chiede anche molta sicurezza e coraggio, per essere in grado di controllare il gioco. Devi far vedere che cerchi il pallone, senza nasconderti o scappando», ha spiegato il numero 21, mettendo in luce quelle che sono le caratteristiche già intraviste del nuovo corso rossoblù.

Rosa responsabilizzata

Queste richieste e il tipo di gioco adottato vanno di pari asso con una costante ricerca della personalità all’interno del calcio giocato. Tedesco chiede a Odgaard e compagni di prendersi delle responsabilità per adattarsi e soddisfare le sue pretese.

Un concetto molto chiaro al giocatore che lo ha spiegato ai microfoni di Sky: «Pretende un forte senso di responsabilità dei calciatori. Ora abbiamo segnato i primi gol, i nostri attaccanti hanno segnato e questo è importante per loro e per la squadra – richieste e proposte di gioco che, evidentemente piacciono al giocatore classe 1999 – Fino ad oggi le prestazioni sono state positive».

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