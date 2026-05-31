Contrariamente alle critiche secondo le quali il nostro campionato sia diventato noioso e poco avvincente, il numero dei tiri da fuori area in Serie A appare nuovamente in crescita: secondo i dati pubblicati dalla Lega, infatti, nel corso della stagione appena conclusa abbiamo assistito a 128 gol arrivati da fuori area (10 in più rispetto allo scorso anno, quando le reti andate a segno furono 118). Nella Top 10 delle squadre ad aver realizzato più centri in questo modo c’è anche il Bologna dell’ormai ex mister Vincenzo Italiano.

Bologna, Jens Odgaard nella classifica dei migliori tiratori da fuori area della Serie A: 3 gol per il danese

I rossoblù, per la precisione, occupano la base del podio di questa speciale graduatoria: con 8 gol, Orsolini e compagni sono quarti a pari merito con Juventus e Genoa. Soltanto quattro squadre hanno fatto meglio del Bologna: l’Inter (che con 14 gol da fuori area è prima), il Como (con 11 reti), il Milan e il Napoli (entrambi a quota 10). Dietro alla squadra emiliana troviamo invece l’Atalanta, la Fiorentina, il Torino e il Verona (6). Ancora più indietro il Lecce e il Sassuolo (5), ma anche il Cagliari, l’Udinese, la Cremonese, la Roma e la Lazio (4). A chiudere la graduatoria il Parma (3) e il Pisa (2).

La vetta dei migliori tiratori da lontano della Serie A è occupata dai due nerazzurri Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski e dalla stellina del Como Nico Paz (tutti e tre a quota 5 gol). A seguire, però, ecco la sorpresa: 3 tiri andati a segno per l’attaccante del Bologna Jens Odgaard. Nonostante lo scarso minutaggio accumulato quest’anno alla corte di Italiano, il danese è comunque riuscito a collezionare 2 reti in Europa League e 5 in campionato (3 delle quali, appunto, da oltre il limite dell’area).

Non Orsolini, non Bernardeschi, non Castro o Rowe: il miglior realizzatore da fuori area del Bologna è Jens Odgaard, che condivide il posto in classifica con altri ottimi tiratori della Serie A come McTominay e Alisson Santos del Napoli, Leao del Milan, Mandragora della Fiorentina e Malinovskyi del Genoa.

Il neo-allenatore rossoblù Domenico Tedesco avrà dunque a disposizione un altro asso nella manica.

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