Bologna, Odgaard rinnova fino al 2029: il comunicato del club

Alla vittoria esterna contro il Torino firmata Santiago Castro – anche lui fresco di rinnovo – si aggiunge un’altra nota positiva in casa Bologna: Jens Odgaard ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2029. Ottima notizia per Vincenzo Italiano, dunque, che potrà contare sul danese per almeno altre tre stagioni.

Bologna, ufficiale il rinnovo di Odgaard

Di seguito, il comunicato rilasciato tramite comunicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale: «Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jens Odgaard per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva».

Incisività e costanza

Nonostante un leggero calo rispetto alla scorsa stagione, Jens Odgaard rimane un fedelissimo di Vincenzo Italiano. Schierato con costanza sulla trequarti, ha collezionato ben 31 presenza complessive, in cui ha messo a referto 6 gol e 2 assist. Decisivo soprattutto in Serie A, protagonista con 4 reti segnate e 1 passaggio decisivo.

Per il classe 1999 questa si tratta di una stagione positiva anche dal punto di vista degli infortuni. Nel 2025/26, infatti, ha saltato soltanto una partita per una contusione al ginocchio – Fiorentina-Bologna del 26 ottobre. Dato positivo, soprattutto se confrontato alla stagione precedente in cui è stato ai box per 6 partite.

