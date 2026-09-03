Bologna, oggi la conferenza stampa di Fenucci: tra numeri e motivazioni

Sarà la mattina delle risposte in casa Bologna? A quanto pare si. O, sarebbe meglio dire, da casa Bologna, perché sarà l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci a darle, in una conferenza stampa che dovrebbe, visto il momento, spiegare le logiche che hanno portato il Bologna a fare il tipo di mercato che abbiamo visto.

Bologna, “la gente vuol sapere”

O almeno così sembra, anche secondo Claudio Beneforti, che nell’articolo odierno per il Corriere dello Sport – Stadio “suggerisce” i quesiti alla quale dovrebbe essere sottoposto lo stesso Fenucci. Come, ad esempio, la questione della ricapitalizzazione a seguito di mercati con saldo positivo. Oppure se, dietro a tutto questo, ci sono intenzioni di vendita del pacchetto Rossoblù.

Non carezze, diciamo. O anche, sempre secondo Beneforti, se questo Bologna può continuare ad avere ambizioni europee. Tutte questioni decisamente spinose e che, come dovrebbe imporre il mestiere, verranno quasi certamente poste a Claudio Fenucci, conscio di essere nella posizione di dover rispondere a domande sicuramente non piacevoli: d’altronde, è stata indetta anche per questo la conferenza.

Campo e numeri

Sempre secondo Beneforti, Fenucci dovrebbe spiegare le motivazioni per il quale anche lo stesso Tedesco non è stato accontentato, visto il non-intervento a centrocampo, nemmeno nelle ultime ore – o giorni, dopo l’infortunio rimediato da Oussama El Azzouzi. Una risposta che, in realtà, potrebbe essere legata anche ai primi di quesiti: motivazioni di bilancio. Ma anche, in realtà, mancanza dell’occasione giusta, che la dirigenza Rossoblù ha saputo sfruttare bene quando gli si è rappresentata. Insomma, l’unico a sapere la verità è proprio lo stesso Fenucci: sta a lui dire come sono andare le cose.

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