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Bologna, oggi la conferenza stampa di Fenucci: tra numeri e motivazioni
Oggi a Casteldebole l’AD del Bologna, Claudio Fenucci, terrà la conferenza stampa di fine mercato, in cui spiegherà com’è andata dal punto di vista della società
Sarà la mattina delle risposte in casa Bologna? A quanto pare si. O, sarebbe meglio dire, da casa Bologna, perché sarà l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci a darle, in una conferenza stampa che dovrebbe, visto il momento, spiegare le logiche che hanno portato il Bologna a fare il tipo di mercato che abbiamo visto.
Bologna, “la gente vuol sapere”
O almeno così sembra, anche secondo Claudio Beneforti, che nell’articolo odierno per il Corriere dello Sport – Stadio “suggerisce” i quesiti alla quale dovrebbe essere sottoposto lo stesso Fenucci. Come, ad esempio, la questione della ricapitalizzazione a seguito di mercati con saldo positivo. Oppure se, dietro a tutto questo, ci sono intenzioni di vendita del pacchetto Rossoblù.
Non carezze, diciamo. O anche, sempre secondo Beneforti, se questo Bologna può continuare ad avere ambizioni europee. Tutte questioni decisamente spinose e che, come dovrebbe imporre il mestiere, verranno quasi certamente poste a Claudio Fenucci, conscio di essere nella posizione di dover rispondere a domande sicuramente non piacevoli: d’altronde, è stata indetta anche per questo la conferenza.
Campo e numeri
Sempre secondo Beneforti, Fenucci dovrebbe spiegare le motivazioni per il quale anche lo stesso Tedesco non è stato accontentato, visto il non-intervento a centrocampo, nemmeno nelle ultime ore – o giorni, dopo l’infortunio rimediato da Oussama El Azzouzi. Una risposta che, in realtà, potrebbe essere legata anche ai primi di quesiti: motivazioni di bilancio. Ma anche, in realtà, mancanza dell’occasione giusta, che la dirigenza Rossoblù ha saputo sfruttare bene quando gli si è rappresentata. Insomma, l’unico a sapere la verità è proprio lo stesso Fenucci: sta a lui dire come sono andare le cose.
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