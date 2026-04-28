Bologna, oggi la ripresa: Italiano suona la carica

Oggi, martedì 28 aprile, riprendono gli allenamenti a Casteldebole dopo la sconfitta netta per 0-2 contro la Roma. In casa Bologna regna l’incertezze sul possibile futuro del club e di alcuni suoi elementi. Il morale è l’opposto rispetto a quello di 365 giorni fa, quando la squadra di Italiano conquistava la vittoria al 90’+4 contro l’Inter grazie alla rovesciata di Orsolini e staccava il pass per la finale di Coppa Italia. Oggi, invece, gli obiettivi sono tutt’altro che definiti, ma non per questo Orsolini e compagni possono staccare la spina in anticipo.

Bologna, parola a Italiano

Dopo la sfida con i giallorossi, al Bologna ne rimangono ancora quattro per mettere la parola fine al campionato. Adesso, anche l’aritmetica ha annullato le speranze europee dei rossoblù, che in classifica occupano il nono posto a quota 48 punti, a -13 dalla Roma, sesta. Per questo, come riportato da Massimo Vitali nell’edizione odierna del Resto del Carlino, sarà Mister Vincenzo Italiano a dover trovare le parole giuste quando rivedrà i suoi giocatori per motivarli.

Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter saranno le ultime avversarie del Bologna in questo 2025/26, che andrà chiuso salvando almeno la faccia. «Chi mi conosce sa che se c’è uno che non molla quello sono io» ha detto l’allenatore rossoblù durante la conferenza stampa post-Roma. Il calo di rendimento è sotto gli occhi di tutti. Sarà compito del Bologna invertire la rotta già dalla prossima uscita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook