Bologna: oggi la ripresa degli allenamenti

Si ritorna in campo già oggi al centro tecnico Niccolò Galli per preparare il derby contro il Sassuolo di domenica 15 marzo. Alle ore 15.00 i rossoblù scenderanno in campo al Mapei Stadium per tenere a bada le ambizioni dei neroverdi e recuperare punti sull’Atalanta, attualmente settima in classifica. Il Bologna, reduce dall’ottima prova europea di ieri sera, cercherà di rilanciarsi anche in Serie A, dopo il filotto utile di risultati interrotto dalla sconfitta interna contro l’Hellas Verona.

Bologna: a Reggio Emilia qualche cambio?

Questa mattina a Casteldebole palestra per i più impiegati contro la Roma, attivazione atletica e partitella a campi ridotti per gli altri. Logico pensare a delle rotazioni per quanto concerne la sfida contro il Sassuolo, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma a Roma tra meno di una settimana.

Le energie spese nella serata di ieri, saranno ricaricate e poi preservate: la sfida ai giallorossi giudicherà, in parte, l’andamento della stagione. Ne aveva parlato anche Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita, ricordando che si gioca in maniera troppo ravvicinata, specialmente nel contesto campionato-Europa League. Le preoccupazioni dell’allenatore rossoblù non riguardavano la serata di ieri, bensì la domenica seguente. E così continuerà ad essere, qualora il Bologna staccasse il pass qualificazione.

Probabile l’impiego di chi ha giocato meno o non lo ha proprio fatto contro la Roma, nella trasferta di Reggio Emilia. Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga, Moro, Zortea, Sohm. Unico assente, lo squalificato Ferguson; diffidati Lucumì e Cambiaghi.

