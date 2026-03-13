Bologna-Roma, Italiano: «Su questa partita puoi costruirci grandissime annate»

Vincenzo Italiano lo conosciamo così. Agguerrito e battagliero, anche ieri sera non si è risparmiato all’interno (e soprattutto all’esterno) della sua area tecnica: «Sulla base di questa partita puoi costruirci grandissime annate» ha detto fieramente al termine di Bologna-Roma. «Bravi i ragazzi, hanno fatto un’ottima prestazione e pensiamo riproporci con questo spirito».

La gara di andata degli ottavi di finale di Europa League ha tirato fuori il meglio della banda di Italiano, orgoglioso della risposta all’ultima batosta in campionato: «Arrivavamo da una brutta sconfitta, ma abbiamo reagito. Per questa sfida volevamo un risultato aperto e lo abbiamo ottenuto. Adesso andremo a Roma a giocarci questa qualificazione».

Le parole di Vincenzo Italiano dopo Bologna-Roma

Tra una settimana il Bologna viaggerà sulla Capitale per la gara di ritorno. Il risultato di ieri non ha indirizzato l’esito della qualificazione, ma ha mostrato alle due pretendenti pregi e difetti dell’altra. Quella dell’Olimpico sarà una partita difficile, soprattutto per l’atmosfera che si respirerà: «Dico 51% di chance per il passaggio del turno della Roma e 49% per noi. Lo dico per i 60mila che avranno a spingerli, ma saranno fuori dal campo. Sappiamo che troveremo un ambiente infuocato, ma questo 1-1 ci deve dare la possibilità di preparare il ritorno nel migliore dei modi. Volevamo un risultato aperto».

La prestazione magistrale di Bernardeschi

Alcuni rossoblù hanno spiccato, su tutti Federico Bernardeschi, autore del gol del vantaggio del Bologna. «Berna ha fatto una grande partita. Si è visto da subito che aveva approcciato bene con quella cavalcata in fascia. Poi ha fatto un gran gol, Svilan gli ha fatto una parata incredibile. Se fossimo stati sempre questi da gennaio in poi avremmo vinto qualche partita in più».

L’arbitraggio di Jablonski, i dubbi di Italiano

Qualche dubbio è sorto anche a Vincenzo Italiano in merito all’arbitraggio di Jablonski: «Per me è stato troppo permissivo con N’Dicka. Gli ha permesso di giocare sporco, tirare maglie e braccia. Il gol della Roma? C’è un mezzo tocco di Freuler che è in anticipo. Non so che intensità abbia quel tocco, ma poteva starci un fischio. In Europa se ne vedono di tutti i colori».

La gara di ritorno andrà preparata nel migliore dei modi, anche senza Juan Miranda. Il terzino era diffidato e l’ammonizione di ieri sera gli costerà l’appuntamento di Roma. Il naturale sostituto e Lykogiannis, ma di mezzo c’è la trasferta contro il Sassuolo e le energie andranno dosate con cautela. Anche perché, dopo l’amara sconfitta casalinga contro l’Hellas, Italiano vuole riscattarsi: «Con questo spirito possiamo toglierci belle soddisfazioni».

(Fonte: Dario Cervellati, Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook