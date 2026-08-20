Bologna, Orsolini a vita: accordo fino al 2031

Riccardo Orsolini e il Bologna, una storia destinata a continuare ancora a lungo. Come raccontato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, il rinnovo del numero 7 rossoblù è ormai definito: manca soltanto l’annuncio ufficiale.

I dettagli della trattativa e dell’accordo

La trattativa, iniziata lo scorso ottobre, ha portato le parti a trovare l’intesa per un nuovo contratto fino al 2031, quando Orsolini avrà 34 anni. L’accordo prevede uno stipendio da circa 2,2 milioni di euro a stagione, ai quali potranno aggiungersi fino a 500mila euro di bonus legati al rendimento.

Il Bologna aveva inizialmente proposto un rinnovo fino al 2029 da 2 milioni, per poi arrivare a un accordo fino al 2030 a 2,2 milioni più bonus. La svolta è arrivata con l’inserimento di un’ulteriore stagione.

Il percorso di Orsolini al Bologna

Orsolini è arrivato sotto le Due Torri nel gennaio 2018, dopo l’esperienza all’Atalanta e il cartellino di proprietà della Juventus. Da allora, il Bologna è diventato la sua casa calcistica: 309 presenze, 87 gol e 33 assist raccontano il peso avuto dall’attaccante nella storia recente rossoblù.

La sua crescita è passata attraverso diverse guide tecniche. Mihajlovic lo ha lanciato definitivamente, Motta lo ha reso centrale nel progetto e Italiano ne ha vissuto l’apice, con i 17 gol realizzati nella stagione 2024-25. In questi anni Orsolini ha visto il Bologna passare dalla lotta per la salvezza alla Champions League e alla conquista della Coppa Italia.

Una scelta chiara

Il nuovo accordo rappresenta quindi molto più di un semplice rinnovo. Il club ha sempre espresso la volontà di trasformare Orsolini nella nuova bandiera rossoblù, trattenendo il suo miglior marcatore e uno dei giocatori più rappresentativi della squadra.

Dopo anni di corteggiamenti e offerte dall’estero, Orso ha scelto ancora Bologna. Ora manca soltanto la firma: la numero 7 è pronta a diventare una bandiera rossoblù fino al 2031.

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