Seguici su

Bologna FC

Nel buio della sconfitta, l’unico lampo è Orsolini

Serata da dimenticare per il Bologna con il gol di Orsolini che rimane solo un episodio isolato.

Pubblicato

29 minuti fa

il

Riccardo Orsolini esulta per il gol dell'1-0 contro il Como (crediti Bologna Fc 1909)
Riccardo Orsolini esulta per il gol dell'1-0 contro il Como crediti Bologna Fc 1909

A Udine aveva fallito il secondo rigore della sua avventura a Bologna, un errore irrilevante ai fini del risultato. Ma ieri sera, sotto la curva San Luca, si è subito ripreso la scena trasformando un altro penalty. Questo episodio, però, è rimasto isolato in una serata complicata fin dall’avvio. E nonostante tutto, l’unica luce della partita ha avuto un nome: Riccardo Orsolini, capace allo scadere del primo tempo di battere Audero e riaprire – per il breve attimo di un’illusione – una gara già segnata. Una gioia effimera, certo, ma pur sempre “una gioia”.

Riccardo Orsolini (©Bologna Fc 1909)

Riccardo Orsolini (©Bologna Fc 1909)

Quota e storia

Il gol di ieri permette a Orsolini di toccare quota 81 e di sorpassare nella Hall of Fame rossoblù una figura storica come Gino Cappello, conquistando il dodicesimo posto assoluto tra i marcatori di Casteldebole. È praticamente alle porte della Top Ten. E viene spontaneo chiedersi: quanto ancora potrà scalare questa classifica?

Quota e obiettivi

Da ieri, il “Cuor d’Orso” occupa in solitaria il dodicesimo gradino della lunga lista che comprende tutte le reti segnate nelle varie competizioni: Serie A, Coppa Italia, Europa. Davanti a sé ha un’altra icona, Beppe Signori, fermo a 84, e poi Cesarino Cervellati a 88. La Top Ten è il traguardo dichiarato, e l’esterno ascolano ormai vive di record collezionati uno dopo l’altro. Riuscirà davvero a centrarla entro fine stagione?

Orsolini e il Bologna: appetito da leader

Nel campionato in corso Orsolini sale a sei gol, raggiungendo Lautaro in cima alla classifica cannonieri. Con le due reti europee, il totale stagionale arriva a otto: la doppia cifra sembra già vicina, sorprendentemente prima delle festività natalizie. E tutto ciò considerando che non si tratta di un centravanti, ma di un esterno offensivo che ha trasformato il gol in routine quotidiana.

Dopo un mese di leggero digiuno, Orso è tornato a segnare con continuità: due reti nell’arco di pochi giorni, contando quella al Salisburgo, più l’assist di Udine. In una serata avara di soddisfazioni, Vincenzo Italiano non poteva sperare in un segnale migliore. Non è proprio in questi momenti che un leader fa la differenza?

Riccardo Orsolini crediti Bologna Fc 1909

Riccardo Orsolini crediti Bologna Fc 1909

L’avvento della riscossa

Dicembre, il mese chiave della stagione, non è iniziato nel modo migliore per Casteldebole. Ma Riccardo Cuor d’Orso, applaudito dal pubblico quando ha lasciato il campo a dieci minuti dal termine, sembra pronto a guidare la ripartenza. Dopo tre mesi quasi impeccabili, uno scivolone può accadere: ciò che conta è reagire subito, e questo con ogni probabilità è ciò che Orsolini ha detto ai compagni nello spogliatoio.

All’orizzonte ci sono Coppa Italia, trasferta a Roma, quella di Vigo, il confronto con la Juventus e, infine, il volo verso Riyadh. Le occasioni per rialzarsi non mancheranno. E con i senatori fuori causa, toccherà proprio a lui trascinare questo Bologna: Capitan Futuro, ma anche – sempre di più – capitano presente.

Fonte: Stadio, Stefano Brunetti

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *