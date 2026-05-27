Bologna, tifosi da record: rossoblù ottavi in Serie A per presenze allo stadio

Il Bologna si conferma tra le squadre più seguite della Serie A. La tifoseria rossoblù ha infatti chiuso il campionato all’ottavo posto nella classifica delle presenze casalinghe, un dato che certifica ancora una volta il forte legame tra la squadra e la città.

Nel corso della stagione, allo stadio Renato Dall’Ara sono stati registrati oltre 527 mila spettatori complessivi, numeri che mantengono il club emiliano in linea con quelli dell’annata precedente, quando era stata raggiunta quota 532 mila presenze. Un risultato significativo, soprattutto considerando un rendimento interno che non sempre ha soddisfatto le aspettative dei sostenitori.

Numeri importanti nonostante le difficoltà interne

Il cammino casalingo del Bologna è stato infatti caratterizzato da diverse difficoltà. I rossoblù hanno ottenuto soltanto sei vittorie interne, accompagnate da quattro pareggi e ben nove sconfitte davanti al proprio pubblico. Nonostante questo andamento altalenante, i tifosi hanno continuato a sostenere la squadra con grande continuità.

La media spettatori si è assestata a 27.742 presenze a partita, con una percentuale di riempimento dello stadio pari all’83,6%. Numeri che testimoniano il forte entusiasmo attorno al club e la capacità della piazza bolognese di rispondere presente anche nei momenti meno brillanti della stagione.

Attesa per la nuova campagna abbonamenti

Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente verso la prossima stagione e, soprattutto, verso la nuova campagna abbonamenti. Lo scorso anno il Bologna aveva superato quota 22 mila adesioni, confermando una crescita costante dell’entusiasmo rossoblù.

La società si aspetta una nuova risposta importante da parte dei tifosi, alimentata anche dalle ambizioni future del club e dalla volontà di consolidare il percorso intrapreso negli ultimi anni. L’obiettivo sarà quello di trasformare il sostegno del pubblico in un vero valore aggiunto anche sul campo.

Lucumí convocato con la Colombia

Oltre ai possibili introiti dalla campagna abbonamenti, nelle ultime ore è arrivata anche la conferma della convocazione di Jhon Lucumí con la nazionale colombiana. Il difensore centrale, destinato a lasciare Bologna durante il mercato estivo, prenderà parte al prossimo Mondiale con la sua selezione nazionale.

Per il club rossoblù, la partecipazione internazionale del giocatore potrebbe rappresentare un’occasione importante anche in chiave mercato. La società spera infatti che le prestazioni del colombiano possano valorizzare ulteriormente il suo cartellino, così da massimizzare l’eventuale cessione durante l’estate.

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