San Luca è un luogo speciale per tutti i bolognesi. L’ha capito subito anche Palladino, tant’è che dalla vittoria a San Siro contro il Milan ha iniziato a percorrere tutto il cammino settimanalmente: «Era la settimana che portava alla partita con il Milan. Era un giovedì, ero al centro del campo ad aspettare la squadra e c’era questo sole che illuminava tutta San Luca. Così dissi al mio staff che, se avessimo vinto con il Milan, avremmo dovuto fare questa passeggiata da Casteldebole fino a San Luca. Ogni giovedì», ha raccontato l’allenatore durante un’intervista a Sky Sport.

Qualche pausa per scattare le foto con i tifosi non manca: «Per loro è anche un po’ strano vederci salire qui con le tute del Bologna; quindi, è un bel momento di condivisione anche con la gente di Bologna». Piccoli gesti che testimoniano il grande rapporto che si è instaurato con i tifosi rossoblù: «In genere quando intraprendo un percorso nelle società di calcio, cerco di vivere la città. Mi piace andare a vivere in centro per vivere le emozioni della gente: voglio sentire cosa provano, cosa sentono e cosa ti trasmettono»

Bologna, l’intervista a Palladino

Su Cremonini, Lucio Dalla e Antonelli

«La mia famiglia è molto legata a Cremonini, non l’ho ancora conosciuto, so che è un grandissimo tifoso e spero di farlo a breve. Poi amo tanto Lucio Dalla: nel mio ufficio ogni mattina si parte con lui. ‘L’anno che verrà‘ è sempre con noi, anche dopo le partite e soprattutto dopo le vittorie. ascoltarla ti dà delle emozioni incredibili. Poi, sportivamente, ci sono stati dei grandi sportivi a Bologna. Adesso c’è un fenomeno come Antonelli che ha fatto qualcosa di straordinario. Prima che mi chiamassero ho cercato di studiarmi a fondo i giocatori, le caratteristiche e il loro modo di giocare. E quando sono arrivato ho cercato di stimolarli, ho fatto anche delle riunioni individuali».

Sull’educazione familiare

«Ringrazio tanto mio papà, ma soprattutto mia mamma che mi ha seguito davvero ovunque. Anche negli ultimi anni quando è stata poco bene. L’ho persa due anni fa in un Bologna-Fiorentina. Quel giorno eravamo qui a Bologna. Essere tornato a Bologna è un po’ come se io fossi tornato da lei, e dentro c’è qualcosa che mi fa pensare che tornando a Bologna sono tornato a riabbracciarla».

Sull’approccio al mondo Bologna

«Prima ancora che mi chiamassero ho cercato di studiare a fondo i calciatori, le loro caratteristiche e il loro modo di giocare. Sull’aspetto tecnico ho provato ad anticipare il lavoro di qualche giorno. Poi, quando sono arrivato, ho cercato di stimolarli in tutto e per tutto, di trovare la chiave giusta per ogni singolo ragazzo, anche con delle riunioni individuali».

Su Casale

«Con lui ho cercato di capire che problemi avesse avuto. Mi sono messo lì, in treno, e ho scritto tutte le sue presenze degli ultimi sei anni, tutte le sue apparizioni: era arrivato anche in Nazionale. Ho scritto tutto, l’ho chiamato in ufficio e abbiamo avuto un dialogo molto forte, molto vero. Gli ho chiesto se voleva continuare così o se voleva fare qualcosa di diverso per riprendersi quello che aveva un po’ perso. Dietro i calciatori ci sono gli uomini. Cerco di capire dove possono esserci i problemi, perché i calciatori hanno bisogno dell’allenatore, ma anche di una persona pronta ad ascoltarli e ad aiutarli, se serve. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscerne e valorizzarne tanti. Uno che mi viene in mente è Edoardo Bove. Con lui ho vissuto un’esperienza ovviamente negativa, ma che allo stesso tempo ci ha legato tantissimo: siamo diventati davvero amici, ci sentiamo quasi tutti i giorni».

Sulla mancanza di continuità nelle esperienze precedenti «Probabilmente qualcuno non ha creduto in me al cento per cento. Restare a casa quest’estate mi ha fatto soffrire tanto, però ho avuto modo di crescere, di studiare e di riflettere sulle cose che dovrò fare ancora meglio. Poi si è presentato il Bologna, che mi ha dimostrato davvero grande fiducia, e ho sentito una forte sintonia con la dirigenza. Sento che si può creare qualcosa di importante».

Se a Bologna vede la possibilità di un progetto più lungo «Sì, perché ci sono tutte le componenti giuste al posto giusto. La cosa che mi piace tanto di Bologna è la grande sinergia tra tifosi, società e gruppo. C’è un’alchimia che ho visto poche volte nelle squadre di calcio, e sento che stiamo facendo qualcosa di importante per la città. Quindi auguriamoci di venire spesso quassù, perché vorrà dire che arrivano le vittorie. Intanto godiamoci questo momento».

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