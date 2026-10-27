Bologna, un passato rossonero sulla strada di Palladino

Se guardiamo alla carriera di Raffaele Palladino, ci accorgiamo subito che il legame con il mondo rossonero non è un semplice dettaglio statistico, ma una vera e propria impronta formativa che lo accompagna ovunque. Nel settembre del 2022, infatti, furono proprio la lungimiranza e l’intuizione di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani a pescarlo dal Monza per affidargli la prima grande panchina tra i professionisti.

Quella scelta non rappresentava solo una scommessa sulla freschezza di un giovane emergente, ma un richiamo diretto a quella cultura milanista fatta di metodi rigorosi, cene condivise e un linguaggio societario ben radicato. Non a caso, la tesi di Coverciano discussa da Palladino si apre e si chiude citando quel celebre motto che abbiamo ascoltato tante volte: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”. Quel lavoro, premiato come il migliore del master del 2023, racchiude l’essenza di una filosofia calcistica ereditata direttamente da Arcore.

Il destino incrociato e il corteggiamento estivo tra Milan e Palladino

Il percorso del tecnico campano, però, sembrava a un passo dall’intrecciarsi con i colori del Diavolo già la scorsa estate. Come fotografato oggi dal giornalista Luca Baccolini su La Repubblica, Palladino è stato seriamente valutato per la panchina rossonera prima che la dirigenza virasse su altre opzioni.

I contatti non si erano mai realmente spenti e il suo nome è rimasto a lungo in cima ai desideri, sullo sfondo di un valzer di panchine che comprendeva anche il Bologna. Alla fine, le dinamiche di mercato e la frenesia di quelle settimane hanno portato a scelte differenti, lasciando intatta però la suggestione di un matrimonio calcistico che forse è solo rimandato.

La bestia nera e la prova del nove a San Siro

Oggi ci ritroviamo a raccontare la realtà di San Siro, con un match ad altissima tensione in programma domani alle 18.30. Per Palladino questa sfida assume i contorni di un esame di maturità e, al tempo stesso, di un confronto con una sorta di bestia nera che lui, in fondo, conosce profondamente.

La sua avventura in panchina contro i rossoneri racconta di una tradizione sorprendente, fatta di colpi storici e di una straordinaria capacità di imbrigliare il blasone avversario. Forte di una striscia di risultati utili consecutivi negli ultimi precedenti, il mister si presenta a questo appuntamento con la consapevolezza di poter lasciare di nuovo il segno. La continuità di rendimento e la solidità tattica saranno le nostre chiavi per stupire ancora una volta la scala del calcio.

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