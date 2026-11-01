Bologna, la prima festa al Dall’Ara: Palladino si gode il battesimo rossoblù

Il terreno verde del Dall’Ara si trasforma finalmente in un teatro di pura gioia per il Bologna, che ritrova il sorriso e l’abbraccio caloroso dei propri tifosi dopo una prestazione di grande carattere e determinazione. Al termine di una gara intensa e combattuta, l’atmosfera si accende di entusiasmo quando il tecnico Raffaele Palladino decide di correre sotto la curva per festeggiare insieme alla squadra e a tutti i collaboratori del suo staff.

Tra i momenti più significativi e simbolici dell’intera giornata spicca l’abbraccio con Orsolini, un gesto spontaneo che racconta la sintonia ritrovata nello spogliatoio e la forte voglia di costruire un gruppo coeso, compatto e vincente. Abbraccio che sicuramente racconta anche la voglia, da parte di tutti, di poter festeggiare tra le proprie mura amiche assieme a tutti i propri tifosi.

Come fotografato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, l’allenatore sottolinea con grande lucidità come la priorità assoluta fosse quella di ricreare una sana competizione interna, spingendo ogni singolo giocatore a dare sempre il massimo durante gli allenamenti settimanali per guadagnarsi sul campo una maglia da titolare.

Che squadra quella di Palladino: la rinascita in campo e lo sguardo al futuro

La svolta tattica e mentale della formazione rossoblù passa anche attraverso le giocate dei singoli protagonisti, capaci di sbloccare una situazione complessa e di blindare il prezioso risultato nei momenti più delicati della contesa. La squadra dimostra di recepire in pieno le direttive del mister, il quale preferisce non guardare troppo alla classifica attuale per concentrarsi esclusivamente sulla crescita collettiva e sui costanti progressi del gruppo in campo.

L’obiettivo dichiarato dalla società e dall’allenatore è quello di mantenere altissima la fame agonistica, continuando a lavorare sodo con la testa bassa e pedalare, gettando così solide basi per un percorso ambizioso che possa regalare grandi soddisfazioni, entusiasmo e traguardi importanti a tutto il popolo rossoblù nei prossimi mesi.

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