I numeri sono numeri. E quando si ripetono, soprattutto con paragoni così dolci, può essere un buon segno. Parliamo del Bologna di Raffaele Palladino e…quello di Thiago Motta. Si, l’ultimo, quello che ha concluso al quinto posto e, nel 2023/2024, raggiunto la Champions League. A parte qualche veterano, hanno poco in comune le due squadre, se non la cosa più importante: i punti fino a questo preciso momento del campionato.

Bologna, a oggi stessi punti dell’anno della Champions

A porre il focus su questo dettaglio è un pezzo odierno su Il Resto del Carlino. E quando si legge “stagione 2023/2024” i ricordi riaffiorano immediatamente. Qualcuno penserà che questo Bologna e quel Bologna, quello di Thiago Motta arrivato in Champions League, non abbiano nulla in comune. E, forse, potrebbe anche essere così. Ma, finora, hanno in comune la cosa che più conta in campionato: i punti.

Si, perché dal subentro di Palladino a Tedesco i Rossoblù hanno cambiato decisamente passo, allineandosi con le ultime stagioni a livello di rendimento. Se l’anno scorso il bottino era più ampio, quest’anno, arrivati alla dodicesima giornata, il Bologna è ottavo a pari merito a quota 18 punti: lo stesso bottino raccolto da Motta e i suoi ragazzi nel 23/24.

Media punti che fa ben sperare

Nessun sogno proibito, probabilmente. E non per le capacità dei Rossoblù, ma basandosi sul ritmo delle prime cinque di questa Serie A, le quali in questa stagione stanno letteralmente volando. Ma è un indice importante questo, da non sottovalutare: l’andamento del Bologna è dei migliori, e rende con i fatti alla volontà di voler stare là in alto come dichiarato più volte. Con questo ritmo i Rossoblù possono giocarsi un posto in Europa anche quest’anno, e la consapevolezza è finalmente giustificata dai numeri.

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