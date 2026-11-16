Bologna, Palladino studia la mossa anti-Udinese: Bernardeschi e Orsolini, l’uno non esclude l’altro

Si avvicina Bologna-Udinese, dodicesima giornata di campionato, e Palladino sta studiando una mossa inedita nell’undici titolare: Bernardeschi e Orsolini ai fianchi del centravanti. Lo riporta Matteo Dalla Vite nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘. La vittoria pre-sosta a Parma è arrivata proprio con i due esterni contemporaneamente in campo al fischio finale. Un 4-2-4 con l’ex Juve a sinistra e il numero sette sull’altra fascia. Dopo lunghe riflessioni durante la sosta, questa opzione è passata da ipotesi a possibilità concreta dal 1’ al Dall’Ara contro la squadra del neo allenatore Zanetti.

Verso Bologna-Udinese, Bernardeschi più Orsolini: secondo tentativo

Palladino vuole riuscire dove il suo predecessore, Domenico Tedesco, ha fallito. L’ex allenatore del Bologna dal ritiro di Valles ha sempre provato a far coesistere i due uomini di maggior qualità presenti in rosa: Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini.

La sua idea era di schierare il primo come mezzala interna, lasciando il secondo con i piedi sulla linea. Tuttavia, dopo settimane di lavoro, quest’ultimo è stato l’unico a partire titolare contro la Lazio, l’esordio in campionato, con il suo collega che l’ha osservato dalla panchina per un’ora. Anche dopo il subentro di Palladino, Orsolini è andato ko per la seconda volta in stagione a Lecce dopo l’eurogol. Adesso, con entrambi a disposizione, la coppia Berna-Orso sembra la soluzione più realistica.

Cambiaghi da rivalutare

Una mossa dettata anche dal trauma alla caviglia riportato da Nicolò Cambiaghi contro la Francia. L’esterno non ha preso parte all’ultima uscita della Nazionale di Mancini in Belgio (terminata con una sonora sconfitta per 4-1) ed è rientrato subito a Bologna. Dopo i primi accertamenti, “svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana“, come riportato nel report dell’allenamento odierno del Bologna.

Nei prossimi giorni, Cambiaghi svolgerà ulteriori controlli e sarà sottoposto ai consueti esami strumentali per chiarire le sue condizioni. Intanto, sarà costretto a saltare la gara contro l’Udinese.

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