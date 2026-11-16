Bologna FC
Bologna, Palladino studia la mossa anti-Udinese: Bernardeschi e Orsolini, l’uno non esclude l’altro
L’allenatore rossoblù potrebbe schierare i due fantasisti mancini dall’inizio contro la formazione bianconera: da rivalutare l’esterno della Nazionale
Si avvicina Bologna-Udinese, dodicesima giornata di campionato, e Palladino sta studiando una mossa inedita nell’undici titolare: Bernardeschi e Orsolini ai fianchi del centravanti. Lo riporta Matteo Dalla Vite nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘. La vittoria pre-sosta a Parma è arrivata proprio con i due esterni contemporaneamente in campo al fischio finale. Un 4-2-4 con l’ex Juve a sinistra e il numero sette sull’altra fascia. Dopo lunghe riflessioni durante la sosta, questa opzione è passata da ipotesi a possibilità concreta dal 1’ al Dall’Ara contro la squadra del neo allenatore Zanetti.
Verso Bologna-Udinese, Bernardeschi più Orsolini: secondo tentativo
La sua idea era di schierare il primo come mezzala interna, lasciando il secondo con i piedi sulla linea. Tuttavia, dopo settimane di lavoro, quest’ultimo è stato l’unico a partire titolare contro la Lazio, l’esordio in campionato, con il suo collega che l’ha osservato dalla panchina per un’ora. Anche dopo il subentro di Palladino, Orsolini è andato ko per la seconda volta in stagione a Lecce dopo l’eurogol. Adesso, con entrambi a disposizione, la coppia Berna-Orso sembra la soluzione più realistica.
Cambiaghi da rivalutare
Una mossa dettata anche dal trauma alla caviglia riportato da Nicolò Cambiaghi contro la Francia. L’esterno non ha preso parte all’ultima uscita della Nazionale di Mancini in Belgio (terminata con una sonora sconfitta per 4-1) ed è rientrato subito a Bologna. Dopo i primi accertamenti, “svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana“, come riportato nel report dell’allenamento odierno del Bologna.
Nei prossimi giorni, Cambiaghi svolgerà ulteriori controlli e sarà sottoposto ai consueti esami strumentali per chiarire le sue condizioni. Intanto, sarà costretto a saltare la gara contro l’Udinese.
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