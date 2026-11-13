Calciomercato Bologna, lo scontento Heggem via solo a titolo definitivo

Saranno settimane importanti per Torbjørn Heggem che, in vista del calciomercato, ha delineato due strade: l’addio al Bologna o un aumento del suo impiego. Il difensore centrale norvegese ha messo i rossoblù e anche sé stesso con le spalle al muro.

L’intervista rilasciata a Nettsiven nella giornata di mercoledì ha sostanzialmente chiuso il cerchio di una situazione che di settimana in settimana appariva sempre più problematica. Dopo essere ripartito in questa annata come titolare fisso o quasi, l’ex West Bromwich Albion e il suo connazionale Helland sono scivolati dietro Casale, Darmian, Theate e Vitik. Una situazione che lo ha visto osservare completamente dalla panchina quattro delle ultime cinque gare dei rossoblù.

Heggem e l’arrivo in rossoblù

Il difensore centrale, attuale titolare della propria Nazionale con cui ha anche raggiunto i quarti di finale del Mondiale americano in estate, è arrivato sotto le Due Torri dal West Bromwich Albion.

Un investimento importante da parte dei rossoblù che vedevano in Torbjørn un potenziale titolare o una primissima alternativa nel ruolo di centrale mancino.

Il Bologna ha acquistato Heggem, infatti, per 7,5 milioni di euro più 2 di bonus. Una cifra importante che può quindi salire fino a quasi 10 milioni di euro nel corso del suo contratto in rossoblù, anche mentre è in prestito altrove. Motivo per cui il club felsineo non può cedere lo scandinavo a cuor leggero.

Bologna, Heggem via a gennaio solo a titolo definitivo

In questo scenario, quindi, l’addio di Heggem al Bologna nel corso del prossimo calciomercato invernale potrebbe avvenire solo a titolo definitivo. I rossoblù non si assumerebbero il rischio di dover versare milioni di bonus mentre il giocatore gioca altrove in prestito.

La cifra di questo trasferimento potrebbe poi essere comunque inferiore rispetto a quella del suo acquisto un anno e mezzo fa, per via del costo già ammortato ma anche perché il suo valore dopo questa prima di annata si è inevitabilmente abbassato.

Da qui a gennaio, comunque, c’è tempo per percorrere “indietro” la strada dell’addio alla maglia rossoblù anche se le recenti dichiarazioni mettono le due parti di fronte a una decisione a breve giro di posta.

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