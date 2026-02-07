A poco meno di ventiquattro ore dalla partita, Carlos Cuesta si è presentato alla consueta conferenza stampa. Gli argomenti trattati con i giornalisti sono stati parecchi, dal mercato a un’assenza dell’ultimo minuto, dall’approccio all’andamento del suo Parma in questa fase centrale della stagione. Basteranno le idee del tecnico spagnolo per superare i rossoblu?

Le fatiche dei rossoblu

Che sotto le Due Torri non sia un momento semplice lo sanno tutti. I risultati degli ultimi due mesi hanno portato la squadra a retrocedere di cinque posizioni, fino all’attuale decimo posto, rendendo più abbordabile l’idea di strappare punti alla ciurma di Vincenzo Italiano. «Siamo consapevoli del loro momento, ma proviamo ad analizzare in modo equilibrato le cose. Dobbiamo affrontare la gara con determinazione e convizione delle nostre qualità. Sarà una partita importante per i tifosi. Vogliamo mantenere la nostra identità: ossia essere una squadra compatta, che difende bene e attacca ogni volta meglio».

Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Cuesta intimorito in conferenza stampa, e difatti l’allievo di Arteta ha presentato la partita con quella sua testa alta che sembra voler dire “non ho paura di nessuno”. Guardando al nostro giardino, per risalire al Bologna servono prove vere, avversari così.

La stagione del Parma

Il carattere dei crociati, nonostante un avvio non semplice, non è stato mai messo in discussione. Al di là della classifica, il Parma sa di dover seguire dei passi precisi per diventare un’insidia in zona Europa, per accrescere le proprie ambizioni. Questa mentalità è chiarissima per tutti nello spogliatoio, con un perfezionista d’eccezione come direttore d’orchestra. «Voglio standard alti, quello è ciò che ti porta alla prestazione e ai risultati. Mi focalizzo solo su ciò che vogliamo fare. Sappiamo il nostro obiettivo, che serve determinazione e fiducia. Dobbiamo essere molto concentrati e migliorare il presente, senza calcoli».

L’attualità

L’ultimo annuncio importante della conferenza odierna riguarda le condizioni di Estevez, che si aggiunge alla lunga lista di assenti per un Parma sfortunato. A dare una mano nell’emergenza, però, ci penseranno i nuovi acquisti, che «ci permettono di avere versatilità e possibilità diverse, è positivo». Riusciranno effettivamente ad alzare il livello? Per scoprirlo servirà tempo, ma domani avremo le prime indicazioni.

