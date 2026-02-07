Essere o non essere? Questo è il dilemma che attanaglia il Bologna in questo periodo. I rossoblu, nessuno escluso, si trovano davanti ad un bivio importante non solo per la stagione, ma per tutto il proseguo del ciclo, e la prima di queste biforcazioni prenderà vita contro il Parma. Una squadra giovane, ambiziosa e che sogna di poter puntare a qualcosa di più nelle prossime stagioni. Insomma, sarà uno scontro tra stili, idee e progetti in due fasi molto diverse, tra l’alba e il rischio di un tramonto che, però, va assolutamente frenato. Prima che sia tardi. Sarà il febbraio del giudizio?

Bologna-Parma: ecco la lista dei convocati

Ecco dunque l’elenco dei convocati di mister Vincenzo Italiano per il derby di domani, in programma alle 12.30. Oltre ai consueti tre portieri, ci saranno 22 giocatori di movimento, tutti tranne Lollo De Silvestri, già fuori nelle precedenti uscite a causa di una colica addominale.

Portieri: Skorupski, Ravaglia, Pessina

Difensori: Casale, Heggem, Helland, Joao Mario, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;