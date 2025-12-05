Bologna-Parma, notte di risposte e grandi ritorni

Jonathan Rowe mette la sua prima firma sui colori rossoblù. Lo fa in una serata dal peso specifico importante, in cui le scelte di Italiano hanno dimostrato la grande fiducia che il mister ripone in tutti i suoi ragazzi. Titubanze? Anche Rowe se ne è accorto e se le spiega così: «C’erano giocatori che non giocavano dall’inizio da un pò di tempo e altri che debuttavano».

Bologna-Parma, c’è anche Rowe

«C’è voluto il gol di Rowe per sbloccare l’inerzia della partita e la testa dei ragazzi» – dice Italiano, consapevole delle lacune difensive che la sua squadra ha messo in mostra nelle ultime uscite – «Ultimamente stiamo concedendo questi regali agli avversari e puntualmente veniamo castigati». Errori che, però, non allarmano il mister: «Io non vedo veri campanelli d’allarme. Li vedrei se questa squadra non sapesse reagire, invece nel secondo tempo siamo stati vivi e abbiamo costruito tanto. Giocare ogni tre giorni non è facile: tra sessantadue ore saremo di nuovo in campo e ho gente come Orsolini e Cambiaghi, che ho portato in panchina ma che non erano in condizioni di giocare, così come Lucumi, che aveva un fastidio al tendine e che adesso farò riposare per due giorni, aspettandolo a Roma».

Doppia punta? Si può fare

Sono queste le regole del gioco. Un tour the force infinito, che non concede tempi e impone di farsi trovare sempre pronti. Così come ha dimostrato di esserlo Ciro Immobile, in campo dopo tre mesi e mezzo dal suo sfortunato esordio in rossoblù: «Il suo ritorno è la notizia più bella» – dice Italiano – «Prima che si infortunasse abbiamo provato spesso al soluzione delle due punte, ora che è tornato abbiamo una freccia in più al nostro arco. Immobile può garantirci attacco alla profondità, gol ed esperienza». Poi un plauso a Castro, match winner: «È la prova che se entri nel momento giusto in partite come queste le puoi decidere. Santi è un combattente e oggi ha fatto un gran gol».

