Uomini decisivi – Bologna-Parma

Oggi, alle ore 18, il Bologna torna al Dall’Ara per affrontare il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Vincenzo Italiano continuerà a fare a meno di Skorupski, Freuler e Vitik, ma potrà contare sul ritorno più atteso, quello di Ciro Immobile: sarà pronto a tornare protagonista?

Immobile, la punta di diamante

L’ex Lazio potrebbe partire titolare per dare respiro a Castro e Dallinga, che, anche a causa della giovane età, hanno bisogno di liberare la mente più che il fisico. In questo contesto, avere uno come Ciro Immobile è forse la soluzione migliore possibile. È un finalizzatore esperto, capace di sfruttare anche le occasioni più sporadiche e – a maggior ragione dopo il lungo stop – potrebbe avere ancora più fame di gol. La probabilità che segni è alta, soprattutto se parte dal 1’ e riceve palloni puliti in area. In questa forma, potrà sfruttare sia i cross dalle fasce sia i palloni filtranti tra i centrali difensivi giovani del Parma.

Orsolini e Bernardeschi in Bologna-Parma: pericolo inserimenti

Gli esterni rossoblù saranno fondamentali per scardinare la retroguardia gialloblù. Orsolini potrà attaccare la profondità e accentrarsi per calciare o servire Immobile. In questo modo andrebbe a creare una sorta di dualismo, molto pericoloso per la retroguardia parmense. Bernardeschi, invece, con la sua tecnica, può dare la spinta in più decisiva con tiri dalla distanza o giocate individuali, soprattutto se il Parma dovesse lasciare spazi centrali quando i terzini o gli esterni provano a salire.

Dallinga e Rowe, soluzioni veloci al gol

I due ragazzi – per ora – nell’ombra potrebbero avere le caratterstiche ad hoc per abbattere la difesa parmense nel secondo tempo. Potrebbero infatti risultare le soprese della serata. Come? I due attaccanti del Bologna, con un Parma più stanco e sbilanciato, sono perfetti per attaccare la porta in contropiede. Infatti, un lavoro combinato potrebbe rivelarsi ottimale, nel momento in cui – ripetiamo – dovessero subentrare nel secondo tempo a mente fresca. E se fossero proprio loro la combo inattesa che decide il match?

