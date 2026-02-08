Un derby di campionato per ritrovarsi in vista delle Coppe

Non una semplice partita: Bologna – Parma inizierà alle 12:30 e la tensione sembra quella di una finale. Proprio contro i crociati i rossoblù hanno vinto l’ultima al Dall’Ara. Il Due a Uno in Coppa Italia è valso il passaggio del turno ma ha rappresentato, in data 4 dicembre, l’ultima gioia felsinea davanti ai suoi tifosi.

Ora il Dall’Ara può fare paura

Dall’essere l’arma in più che portava la squadra a successi inaspettati, le mura amiche sembrano oggi essere motivo d’ansia per una squadra che si scioglie come neve al sole alla prima difficoltà. La gente ha fatto sentire la propria vicinanza ai ragazzi di Vincenzo Italiano che hanno però risposto con una sconfitta per 0-3 contro il Milan. Oltre la debacle a far più male è però il modo in cui è arrivata e orma il Parma dev’essere l’occasione giusta per resettare.

Non è mai facile passare dalle stelle alle stalle, è anzi più facile rimanerci una volta caduti dal cielo. Il Bologna però ha ancora due fronti importanti sui quali battersi e per questo la stagione va recuperata. Basti pensare come una classifica così infelice possa essere dimenticata con percorsi di un certo tipo portati avanti delle due coppe.

Bologna – Parma, ritrovarsi in campionato per lottare in Coppa

Ormai l’inseguimento verso le parti nobili della classifica è praticamente impossibile, ma i rossoblù devono ritrovare con sfide come quella di oggi il loro carattere battagliero abbandonato ormai da mesi.

Mercoledì in Coppa Italia e giovedì 19 contro il Brann ci si gioca la stagione e arrivarci con una sconfitta sulle spalle potrebbe rappresentare un macigno mentale troppo pesante per rendere al meglio. Oggi Bologna – Parma sarà quindi l’ennesimo, e forse ultimo test di maturità in cui capire se questo gruppo può ancora salvare la stagione da un triste anonimato che ormai lo circonda con risultati pesanti da mandare giù.

