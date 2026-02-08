L’undici del risveglio, Bernardeschi e Joao Mario dal primo minuto?

Il momento è il più difficile da diversi anni a questa parte, ma di obiettivi in ballo ce ne sono ancora tanti, a partire dalla sfida di oggi che vede il Bologna ospitare il Parma. Italiano vuole ritrovare linfa in vista della sfida di Coppa Italia, così tra rientri e tournover si studia il miglior undici possibile per il fischio d’inizio delle 12:30.

Bernardeschi per un posto da titolare

L’ultima dell’ex Toronto dal primo minuto è stata la sfida di Supercoppa Italiana con l’Inter, quando dopo quaranta minuti il numero 10 rossoblù ha dovuto abbandonare il campo per un problema alla clavicola. In quello che era il suo miglior momento di forma, Federico si è dovuto fermare e oggi sembra essere pronto a riprendere una marcia dalla quale arrivava con quattro gol in meno di un mese.

Quello che servirebbe al Bologna di Vincenzo Italiano, capacità di tornare a creare, senza paura e con freddezza sotto porta. L’esperienza di Bernardeschi può essere l’arma in più per uscire da questo momento negativo, sopratutto in ottica coppe.

Ballottaggi per Bologna – Parma

In porta dovrebbe tornare dal primo minuto Skorupski: i felsinei hanno bisogno di ritrovare il loro gigante polacco per una maggior sicurezza tra i pali dopo i problemi con Celtic e Genoa. In difesa dubbi sulle fasce con Joao Mario che potrebbe partire dal primo minuto lasciando Zortea a riposo in vista della Lazio. Dubbi anche dall’altra parte con i soliti Miranda e Lykogiannis. In mezzo sembra tutto pronto per rivedere la coppia Lucumi – Heggem.

A centrocampo Italiano va verso il turnover per Freuler, troppo importante in vista della Lazio, ecco allora che dovrebbe tornare Moro. Possibili staffette invece sulle fasce con Bernardeschi e Orsolini a giocarsi le loro carte e dall’altra parte un Cambiaghi in vantaggio su Rowe. L’esterno inglese è l’unico che che sta vivendo un buon momento personale ed anche in questo caso si vuole preservarlo per la sfida di mercoledì alle 21.

