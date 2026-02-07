Joao Mario scalda i motori: il portoghese è in cerca di riscatto

Joao Mario si troverà ancora di fronte al Parma. Proprio lui che contro i ducali fece il suo debutto in Italia lo scorso agosto, ora si ritrova nella stessa situazione, ma con la maglia rossoblù al posto di quella bianconera.

Il terzino destro, erede e pedina dello scambio con Emil Holm, è arrivato a Bologna con la voglia di riscatto e lo ha dimostrato sui campi del Niccolò Galli in questi giorni. Se Italiano ha visto in lui l’atteggiamento giusto, allora Joao Mario potrebbe fare il suo esordio in rossoblù proprio domani.

Certo, dal primo minuto è più probabile che parta Zortea (De Silvestri è ancora a riposo a causa della colica addominale), ma ci sono buone probabilità che Joao Mario entri a gara in corso. Comunque sia, con la gara ravvicinata di mercoledì contro la Lazio, il terzino troverà il modo per rompere il ghiaccio.

Joao Mario vuole tornare il terzino brillante del Porto

Con la Juventus la scintilla non è scattata. Diverse partite nella prima parte di stagione, poi la progressiva marginalizzazione, accentuatasi con l’arrivo di Spalletti. L’ultima gara giocata per intero da Joao Mario risale a inizio ottobre.

Per questa ragione, il portoghese freme dalla voglia di dimostrare il suo valore e si impegnerà al massimo per tornare in campo da titolare. Prima di arrivare a Torino dove giocava in posizione più avanzata, Joao Mario ha giocato cinque anni al Porto dove fece sia il terzino che l’esterno di centrocampo e queste caratteristiche potrebbero integrarsi perfettamente nel gioco di Italiano.

A scoprire Joao Mario al Porto fu Sergio Conceição che ebbe l’intuizione di abbassarlo a terzino facendo le sue fortune. La Juventus non ha sfruttato appieno queste sue caratteristiche e chissà che sotto la guida di Italiano il giocatore non possa tornare a risplendere.

Negli ultimi allenamenti a Casteldebole, il portoghese ha dato il massimo e l’ultima sessione di oggi sarà fondamentale per il verdetto di Italiano sul suo utilizzo nella gara di domani.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

