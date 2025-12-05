Bologna-Parma: l’arbitro Tremolada da sufficienza

È stata una serata tranquilla quella di ieri per arbitro e VAR. Il direttore di gara Paride Tremolada fa il suo: non si può dire che faccia un lavoro eccellente, ma neanche commette errori gravi. Insomma, la sufficienza la raggiunge. Baroni al VAR mai chiamato in causa.

Tre ammonizioni

Tremolada non arbitrava in Serie A da settembre, un Sassuolo-Lazio che aveva generato qualche polemica arbitrale. Da lì, solo serie B. È proprio con il derby emiliano di ieri che torna ad arbitrare due squadre del massimo campionato. E -corretto il comportamento dei giocatori in campo- se la cava con 27 falli fischiati e 3 cartellini gialli estratti. Le ammonizioni arrivano negli ultimi 20 minuti di partita e sono tutte giuste. La prima a Cremaschi che invece del pallone prende la caviglia di Pobega. Poi Hernani per un fallo su Odgaard. E, sponda Bologna, Pobega che mette giù Oristanio.

Regolari i gol

Arbitro e VAR non hanno problemi sui gol. Il Parma apre a partita con la rete di Benedyczak che al momento del passaggio di Lovik è tenuto in gioco da Lucumì ed Heggem. Ai crociati risponde Rowe per il pareggio e nei minuti finali la testata di Castro. Sul cross di Holm, c’è Britchgi che tiene l’argentino in gioco e rende la vita facile al guardalinee.

Qualche imprecisione

Sul finale di partita, Tremolada va forse un po’ in confusione. Con un Bologna alla frenetica ricerca della vittoria, il direttore di gara fischia in due situazioni – presunti falli su Rowe e Dominguez- in cui poteva lasciar correre. Anzi, per quanto riguarda l’argentino, al limite dell’area è lui a tirare il braccio dell’avversario, ma Tremolada punisce la trattenuta della maglietta da parte di Estevez.

Fonte: Edmondo Pinna, Stadio; Resto del Carlino

