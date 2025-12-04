Bologna-Parma, occasione per Sulemana? Pronto per un posto da titolare

Non c’è tre senza quattro, in questo caso, e il quarto nella mediana Rossoblù pota il nome di Ibrahim Sulemana. Il giovane centrocampista arrivato quest’estate dall’Atalanta questo pomeriggio, in Bologna-Parma, potrebbe avere finalmente la sua occasione da titolare, dopo un infortunio al ginocchio il quale gli ha compromesso l’avvio di stagione. È tempo, anche per lui, di giocarsi al meglio le sue carte.

Bologna-Parma, è l’ora di Sulemana?

«Sulemana dal primo minuto? Non lo so, può essere una possibilità, Moro e Pobega a oggi non hanno ancora recuperato al 100%. Il ragazzo mi piace, è di prospettiva e ha qualità, ma in quel reparto ha compagni di un certo valore e se chiamato in causa sono sereno di ciò che farà vedere. Dà grande affidabilità». Queste le parole del suo allenatore, Vincenzo Italiano, il quale, oggi, potrebbe davvero schierare Ibrahim dal primo minuto.

E non sarebbe nemmeno un rischio: l’ex Cagliari e Atalanta, nelle passate stagioni, ha dimostrato ciò che può dare in mezzo al campo e lo ha fatto anche la settimana scorsa a Udine, anche solo per 15′. Con un Ferguson pronto a riprendersi il posto, inoltre, ci sarebbe una garanzia in più per lui, giocando al fianco del Capitano Rossoblù.

Rotazione obbligata

Si, anche Ibrahim Sulemana. Proprio per le parole del mister, il quale ha indicato come, da lunedì, Moro e Pobega non siano ancora al 100%, e rischiare in questo momento della stagione non ce lo si può permettere. Anche per questo le quotazioni per una maglia da titolare del numero 77 Rossoblù salgono. Il classe 2003 vuole giocarsi al meglio le occasioni concesse da Italiano, che stasera potrebbe affidarsi anche a un De Silvestri in versione centrale di difesa all’occorrenza. Minuti anche per Lykogiannis e Holm, mentre davanti si candidano Dominguez, Fabbian, Bernardeschi e Dallinga: a loro il compito di risollevare il Bologna dopo la sconfitta contro la Cremonese.

