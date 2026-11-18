Alcuni seguaci del mondo Bologna potranno aver pensato “cosa è andato a fare se non gioca?”. Per la crescita di Massimo Pessina, però, non è per nulla scontato aver “smarcato” queste due esperienze durante le soste autunnali. Prima agli ordini di Roberto Mancini, poi a quelli di Silvio Baldini: l’età, ricordiamo, recita ancora 18 anni. Non avrà esordito, ma essere stato preferito ad altri è già un segnale, anche in chiave Bologna: Pessina ha il futuro dalla sua parte, in Rossoblù, ma anche in Nazionale.

Italia, Pessina entra nel giro: due convocazioni tra Nazionale maggiore e Under 21

Riecco a Casteldebole anche Massimo Pessina. Il portierino Rossoblù è tornato da un paio di giorni agli ordini di Raffaele Palladino dopo la prima convocazione in carriera con l’Italia Under 21 di Silvio Baldini, la quale ha fatto il paio con la prima della precedente sosta, quella con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Un sogno, per colui che fino all’anno scorso era un terzo portiere e titolare nell’Under 19 Azzurra.

Ecco il primo salto: dall’Under 19 Pessina è stato considerato eccome. Prima dai “grandi” e poi dall’Under 21: già questo è un segnale non indifferente. Complice anche la sua progressione in Rossoblù, che quest’anno lo ha portato a ricoprire i gradi di “secondo” al Bologna, con già due presenze all’attivo in questa Serie A: per scelta tecnica. Non per infortunio. E anche questo è bene specificarlo.

Come a Bologna, c’è tutto il tempo

Il futuro a Bologna sembra essere suo: deve certamente crescere, come è normale che sia. Ma tra la scorsa stagione e questa, Massimo Pessina ha dimostrato di potersi prendere eccome la titolarità del Bologna nel futuro prossimo. E i segnali arrivati tra le due soste, soprattutto in questa, sono positivi anche in chiave Italia: un Under 21 che oggi punta su Palmisani e Daffara, classe 2004, ma che inserisce anche Pessina, classe 2007.

Tre anni di differenza che fanno molto, soprattutto in un processo di sviluppo come è quello di Massimo Pessina. E, come sottolineato sull’inserto del Corriere dello Sport – Stadio, e cioè Più Stadio, proprio per questo, uno “zero” alle voce minuti in queste due soste, soprattutto in quest’ultima, è molto naturale. Per ora c’è l’esperienza e quel che verrà, perché è difficile toglierlo dal giro: l’occasione giusta, che sia tra qualche mese o un po’ di più busserà al momento giusto. Con la speranza che coincida di pari passo con il suo percorso in Rossoblù.

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