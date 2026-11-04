Bologna, è tornato Piccoli! A disposizione per il Parma, cosa filtra su Enem

Bologna a caccia del quarto successivo consecutivo. Al centro tecnico “Niccolò Galli” di Casteldebole prosegue la preparazione dei rossoblù verso la gara contro il Parma (sabato, 7 novembre, alle 18:00 il calcio d’inizio), l’ultima in programma prima della seconda sosta per le nazionale della stagione. E, con ogni probabilità Raffaele Palladino potrà contare anche su Roberto Piccoli.

Dopo le vittorie contro Cagliari, Milan e Monza, il Bologna è chiamato a superare anche l’appuntamento con il Parma, reduce dalla netta vittoria in casa dell’Atalanta. Durante la seduta mattutina, il Bologna si riunito per svolgere attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto, come riportato nel report del club.

Bologna, Piccoli torna ad allenarsi in gruppo

La notizia principale riguarda proprio Roberto Piccoli: l’attaccante è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni e sarà a disposizione per affrontare il Parma. Dopo tre settimane ai box, dunque, il suo nome tornerà nella lista dei convocati di Palladino.

Piccoli è uscito anzitempo durante il match interno di campionato contro l’Inter, terminato 1-3 a favore degli ospiti, a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra. Durante la sua assenza, Palladino ha schierato Odgaard come riferimento offensivo, nonostante non sia il suo ruolo principale. Non è escluso che anche al Tardini potremo rivedere il danese dall’inizio, con l’ex Cagliari ancora non al meglio della condizione fisica.

Differenziato per Enem e De Silvestri

La gara contro l’Inter è stata anche l’ultima volta che i tifosi rossoblù hanno visto Jay Enem in azione, prima che si fermasse a causa di una tendinopatia achillea.

Un problema che lo ha costretto al lavoro differenziato insieme a Lorenzo De Silvestri. I due si rivedranno dopo la sosta, ma prima c’è da affrontare l’ultima sfida contro il Parma, con un Piccoli in più.

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