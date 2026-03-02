Bologna, è l’ora della goleada contro il Pisa

È dal 29 gennaio che la tifoseria del Bologna non assiste a un match con almeno tre gol segnati dalla squadra di Italiano. Maccabi Tel-Aviv-Bologna, 0-3: reti di Rowe, Orsolini e Pobega. Proprio il numero 7 non va a segno dal match contro la formazione israeliana, troppo tempo considerando che stiamo parlando del capocannoniere della squadra.

Stasera alle 18:30, i rossoblù si presentano alla Cetilar Arena per sfidare un Pisa penultimo in classifica e con evidenti difficoltà a mantenere la porta inviolata – 43 gol subiti in 26 partite di Serie A. Contro i nerazzurri, Orso e compagni sono chiamati alla goleada e invertire un trend poco prolifico per i rossoblù.

Di misura

Il Bologna arriva al match contro la squadra di Hiljemark forte delle quattro vittorie consecutive ottenute nelle ultime quattro uscite. Dalla trasferta di Torino al ritorno con il Brann, passando per l’andata contro i norvegesi e la gara con l’Udinese. Successi con un minimo comune denominatore: la squadra di Italiano ha sempre vinto di misura. Ma contro un Pisa che ha ricevuto ben 21 gol nelle ultime 10 uscite, il bilancio deve cambiare.

Pisa-Bologna, l’andata

Tornando alla gara d’andata, il Bologna rifilò l’unico 4-0 della sua stagione proprio ai nerazzurri: in quella gara segnarono Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard.

Un match segnato dal cartellino rosso di Touré al 36′, quando il risultato era ancora fermo sull’1-0 per i padroni di casa. Quella vittoria aprì una serie di 10 risultati utili consecutivi, terminata con la sconfitta contro la Cremonese alla 13ª giornata. Oggi, invece, la storia è diversa: il Bologna dovrà dare continuità alle ultime vittorie, cercando di dare una scossa al bilancio dei gol fatti.

Nuovo tridente

Italiano dovrebbe rimanere fedele all’ormai instaurato 4-3-3, ma cambiando qualche pedina in attacco. Per far rifiatare Rowe e Bernardeschi, sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Orsolini – sperando che replichino le prestazione dell’andata e ritrovino la via della rete. Se Odgaard rimane in ballottaggio con Pobega, come riferimento offensivo Dallinga va verso un posto da titolare. Anche l’olandese lo scorso 5 ottobre fu protagonista con 2 assist, tuttavia manca all’appuntamento con il gol in campionato dal 9 novembre contro il Napoli.

Un nuovo tridente che potrebbe segnare una rinascita: dopo settimane di poca brillantezza offensiva, è arrivato il momento di invertire la rotta. E, per riuscirci, Italiano si affida ai protagonisti dell’andata: dopo le vittorie, è arrivato il momento di aumentare anche il bottino offensivo.

