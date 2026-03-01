Due partite di campionato, prima del grande appuntamento europeo

Prima c’è il Pisa, poi il Verona. Ma nella testa di tutti, a Casteldebole, c’è soprattutto la Roma. Il sorteggio di venerdì a Nyon ha tracciato una linea netta nel cammino rossoblù: per dare un senso pieno alla stagione bisogna passare dagli ottavi di Europa League. Un ostacolo impegnativo, certo, ma che oggi appare meno proibitivo rispetto a quanto si potesse temere solo un paio di settimane fa, alla luce dei segnali di crescita mostrati dalla squadra nelle ultime uscite.

Verso Roma: prima Pisa e Verona

Il calendario propone due tappe intermedie prima della doppia sfida del 12 e 19 marzo. Domani sera il Bologna sarà di scena all’Arena Garibaldi contro il Pisa, poi domenica 8 marzo ospiterà il Verona al Dall’Ara. Due squadre che occupano le ultime posizioni in Serie A e che si giocano probabilmente una delle ultime possibilità per restare agganciate alla corsa salvezza.

Per i rossoblù, invece, l’obiettivo è diverso ma altrettanto chiaro: allungare la striscia di quattro vittorie consecutive, consolidare una classifica che non può prescindere almeno dall’ottavo posto e arrivare alla sfida europea con un livello di autostima più alto possibile. Si può davvero affrontare un ottavo di finale pensando di aver lasciato qualcosa per strada contro le ultima della classe?

Tra la Roma e le rotazioni: le scelte di Italiano

I 180 minuti contro Pisa e Verona rappresentano anche un banco di prova per Vincenzo Italiano. L’allenatore dovrà dosare energie e uomini con attenzione.

La memoria riporta alla scorsa stagione, quando, preparando la finale di Coppa Italia contro il Milan, scelse consapevolmente di dosare le forze. In vista della partita del 14 maggio all’Olimpico, sacrificò infatti alcune pedine chiave nelle gare di campionato precedenti, privilegiando l’appuntamento più importante dell’anno. Una strategia chiara: mettere la coppa davanti a tutto il resto per arrivarci nelle migliori condizioni possibili. È uno scenario che potrebbe riproporsi anche adesso, con le inevitabili valutazioni su come distribuire uomini ed energie nei 180 minuti contro Pisa e Verona senza perdere di vista l’obiettivo europeo.

Il confronto con la Roma, almeno sulla carta, evidenzia un divario tecnico: i giallorossi possono contare su un organico più profondo e in salute, mentre il Bologna è in fase di recupero, come ha mostrato anche durante il primo tempo contro il Brann tre giorni fa. Eppure, le competizioni a eliminazioni diretta hanno spesso ribaltato pronostici e gerarchie, Non sono forse queste le partite in cui contano motivazioni e nervi oltre ai valori tecnici?

Il tema trasferte

Accanto al campo, si muove anche la questione tifosi. La Roma tenterà un ultimo intervento, probabilmente martedì, per evitare che il divieto di trasferta per i propri sostenitori – già in vigore fino a maggio in campionato – venga esteso anche all’Europa League. Un’operazione che appare complessa.

Diversa, al momento, la situazione per i tifosi bolognesi, il cui viaggio all’Olimpico del 19 marzo non è in discussione. Tuttavia dall’ambiente giallorosso sono già arrivate pressioni nel nome di quella che viene definita “equità competitiva“: libertà per tutti o divieto per tutti. La decisione finale spetterà a Uefa e Viminale.

Nel frattempo, però, c’è il campo. Prima il Pisa, poi il Verona. Con uno sguardo inevitabilmente proiettato su Roma, dove in centottanta minuti si deciderà molto più di un semplice turno europeo.

