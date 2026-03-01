Pisa-Bologna: assenza improvvisa tra i convocati per mister Italiano

Passato il turno europeo, e scoperta l’avversaria negli ottavi di Europa League, è tempo di tornare con la testa al campionato per il Bologna. Domani sera, infatti, i rossoblù saranno di scena a Pisa, ospiti di una squadra in piena lotta per non retrocedere.

Una partita che, oltre ad essere la settima in 22 giorni per la squadra di mister Italiano, sarà anche ricca di insidie e di vecchie conoscenze. Ma, come detto, quella di domani sarà l’ultima di una lunga serie di incontri per i Rossoblù, che iniziano a fare i conti con la stanchezza. Stanchezza che, oltre ad un possibile turnover, pare aver colpito in particolare Torbjørn Heggem, fuori dai convocati per Pisa-Bologna.

I convocati di Pisa-Bologna: assente a sorpresa Torbjørn Heggem

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara di domani sera.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Assente dunque Torbjorn Heggem che, come si legge sul comunicato del club «Non è disponibile e per qualche giorno seguirà un programma di allenamento differenziato». Il norvegese, dunque, si unisce ai già indisponibili Lykogiannis e Miranda, anche se, come il greco, punta ad essere a disposizione già dalla sfida interna di domenica 8 marzo contro il Verona.

