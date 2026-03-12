Bologna-Roma (1-1), Pobega: «Ci è mancata lucidità. A Roma cercheremo di fare meglio»

È terminato 1-1 il primo atto del derby europeo tra Bologna e Roma, match d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il gol di Pellegrini al 71′ ha ristabilito l’equilibrio – definitivo – dopo il vantaggio rossoblù firmato da Bernardeschi al 50′. Tra i protagonisti di questa sera al Dall’Ara figura Tommaso Pobega, autore di una buona prestazione a centrocampo e che è andato vicino al gol in più occasioni.

Il centrocampista italiano è anche intervenuto ai microfoni dei giornalisti nel post-partita per analizzare il risultato finale, la prestazione e il momento della squadra. Di seguito, le sue dichiarazioni.

L’intervista di Pobega post Bologna-Roma

Come giudichi questo pareggio?

«Credo che abbiamo affrontato la partita in modo ottimo, giocando sui nostri punti forti, tenendo l’intensità alta e lasciando l’uno contro uno a Santi, Rowe e Berna. A Roma cercheremo di fare una partita ancora migliore».

Ci vogliono le spalle larghe per giocare in Europa

«Penso che in alcune situazione è mancata un po’ di lucidità. Forse con un minimo più di precisione potevamo andare sul 2-0, ma cerchiamo di vedere le cose positive. L’importante era fare un buon primo tempo, andare in vantaggio e mantenerlo, ma non ci siamo riusciti».

Cosa servirà a Roma?

«Ridurre al minimo ogni tipo di errore ed essere più cinici possibili. Le occasioni le abbiamo create ma vanno concretizzate».

