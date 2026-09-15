Prandelli difende Tedesco: «Ha perso uomini importanti, serve tempo»

L’ex commissario tecnico Cesare Prandelli è intervenuto con decisione per scagionare l’allenatore Domenico Tedesco, reduce da un avvio di stagione complicato alla guida della squadra rossoblù. Secondo il parere dell’esperto ex tecnico, le difficoltà iniziali erano ampiamente prevedibili, soprattutto in considerazione dell’addio di giocatori fondamentali.

Era abbastanza prevedibile che avrebbero lasciato un vuoto importante nell’ossatura della rosa. Nonostante la dolorosa cessione di tre pilastri e la conseguente necessità di ripartire da zero, Prandelli assicura che le idee ci sono e che bisogna assolutamente avere fiducia nel lavoro quotidiano dello staff tecnico, poiché i risultati arriveranno alla lunga.

La ricostruzione degli equilibri tattici e la ricerca del ritmo

Entrando nel merito delle prestazioni viste finora in campo da parte del Bologna, Prandelli evidenzia come la squadra di Tedesco debba fare i conti con l’assenza di elementi chiave che in passato risolvevano le partite da soli. Come riportato oggi sulla Repubblica di Bologna, attualmente il gruppo sta giocando privo di riferimenti imprescindibili, costringendo il mister a trovare nuovi equilibri tattici e soluzioni inedite.

Sebbene permanga la sensazione di una manovra a tratti lenta o di confusione dovuta ai giocatori impiegati in posizioni differenti, l’allenatore sta provando a valorizzare al massimo ogni singolo elemento per migliorare l’impatto sul collettivo.

Secondo Prandelli: la centralità di Bernardeschi e la compattezza tra squadra e Tedesco

Un passaggio fondamentale dell’analisi riguarda la figura di Federico Bernardeschi, indicato chiaramente come un potenziale leader capace di trainare i compagni grazie alla sua classe e a una ritrovata serenità all’interno del progetto.

Per quanto concerne il rapporto con l’ambiente, l’ex ct invita alla massima compattezza tra club, squadra, allenatore e città, sottolineando come non sia questo il momento di cercare colpevoli o responsabili. La pazienza e la fiducia reciproca rappresentano le uniche vie percorribili per superare questo delicato momento di transizione e guardare con fiducia al futuro.

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