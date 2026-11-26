C’è un’eleganza discreta nel modo in cui Gianfranco Civolani ha attraversato la vita culturale della città, lasciando tracce che oggi risuonano ancora familiari. In gioventù era stato direttore artistico del teatro La Ribalta in via d’Azeglio, un dettaglio che racconta quanto il palcoscenico, la parola e l’immaginazione appartenessero già al suo DNA.

Veder comparire il suo nome sui cartelloni di due luoghi simbolo come il Duse e il Modernissimo lo avrebbe certamente riempito d’orgoglio, pur con quella riservatezza che gli impediva di vantarsene davvero. Per lui il giornalismo sportivo non era mai semplice cronaca, bensì un fatto profondamente culturale, capace di intrecciare passione, memoria collettiva e sguardo umano.

Gianfranco Civolani: ora il testimone alle nuove voci

Stasera il Modernissimo accoglie la quarta edizione del premio dedicato alla sua memoria, un appuntamento che guarda al futuro premiando giovani colleghi tutti “under 35”. Come nelle edizioni passate, i riconoscimenti andranno a tre vincitori suddivisi tra testo scritto, audio e video.

L’iniziativa è nata dalla spinta di Stefano Mangherini e Valeria Vacchetti, con un regolamento firmato dall’avvocato Mattia Grassani e il lavoro di una giuria composta da giornalisti vicini alla figura del Civ. Sarebbe proprio questo il regalo più bello per lui: osservare nuove generazioni raccogliere il testimone senza perdere la profondità dello sguardo.

Una serata tra parole e memoria

Il ritrovo è fissato per le 20, con un programma che unisce premio e narrazione. Come fotografato oggi su Più Stadio, il calendario della serata prevede a seguire il reading “L’anno di Baggio”, scritto da Emilio Marrese e Fernando Pellerano e portato in scena dalla voce di Alessandro Pilloni. Tra i ricordi di una Bologna che cambia e il battito di chi scrive, racconta o riprende il presente, la serata promette di trasformare il tributo in un dialogo vivo tra passato e avvenire.

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