Bologna, presentato il progetto per il nuovo stadio in Fiera: costi, tempistiche e l’obiettivo Euro2032

Nella giornata di ieri, è arrivata la notizia che in molti aspettavano. Tramite una nota sul sito ufficiale, il Bologna ha comunicato di aver presentato insieme a BolognaFiere, una lettera di intenti per iniziare il percorso di realizzazione del nuovo stadio. Un impianto polifunzionale da oltre 30 mila posti costruito nell’area compresa tra la linea ferroviaria e l’autostrada, in lista per ospitare gli Europei 2032.

L’obiettivo: Euro2032

Come ricordato questa mattina da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino e da Dario Cervellati su Stadio, i termini per le candidature ad Euro2032 scadevano alla mezzanotte di ieri e Bologna si è presentata sul rush finale.

L’obiettivo delle parti è far sì che il nuovo stadio (conforme ai requisiti UEFA) venga inserito nel piano d’intervento previsto dalla normativa nazionale. L’impianto beneficerà in questo modo delle procedure accelerate e degli strumenti previsti per le opere che ospiteranno l’Europeo che si terrà in Italia e in Turchia.

L’area prescelta per il nuovo stadio è sicuramente quella più accessibile, considerata la presenza del casello autostradale, della linea ferroviaria, di migliaia di posti auto e del capolinea del tram Michelino-Fiera Nord

Bologna, il piano economico finanziario e le tempistiche

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha definito la proposta presentata dalla società felsinea “molto interessante” e ha dichiarato che fino a settembre, le parti lavoreranno per ultimare il piano economico finanziario.

Il sindaco ha anche confermato che solo una volta definito il piano, si potrà definire fattibile la realizzazione dello stadio privato nelle aree della fiera e si potrà dunque passare alle fasi progettuali e istituzionali.

Se tutto procederà secondo i piani, i lavori potrebbero già iniziare dopo l’inaugurazione della nuova arena Unipol Hall di fine novembre, quindi a inizio 2027.

Nuovo stadio: costi e proprietà

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il costo del nuovo stadio potrebbe aggirarsi attorno ai 180 e 230 milioni e il Bologna è pronto a destinare le risorse inizialmente previste per il restyling del Dall’Ara, una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Si cercano dunque soci nel mondo imprenditoriale che vogliano investire nel nuovo impianto polifunzionale.

Nel caso in cui l’operazione andasse a buon fine, tra i proprietari del nuovo stadio risulterebbero sicuramente il Bologna Calcio e BolognaFiere attraverso una società compartecipata, ma è probabile che all’interno possano confluire altri soci.

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