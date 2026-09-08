Bologna, la prima volta di Mbangula: un’opzione diversa sulle ali

Domenica sera al Dall’Ara non è stata solo la prima volta tra i professionisti per Marco Libra, ma anche la prima di Samuel Mbangula. Il belga neo arrivato sotto le Due Torri è entrato per l’assalto finale senza graffiare ma ci sarà spazio durante la stagione.

Nella gara contro il Sassuolo, l’esterno ex Juventus è entrato al posto di un altro ex bianconero come Bernardeschi. Il numero 10 rossoblù era stanca, esausto e mister Tedesco ha provato la carta Mbangula sulla fascia che, di base, il belga non predilige. Nel finale, tutto sommato, ci stava anche avere un giocatore “adattato” e alla fine la scelta in qualche modo ha premiato il tecnico italo-tedesco.

La sua prestazione

La sua semplice e logica giocata per Holm servito verso la linea di fondo ha propiziato il gol del 2-2 di Dovbyk. Ma Samuel sa fare molto di più. Ha dribbling e tiro. Doti che può mettere in mostra soprattutto sulla fascia sinistra.

È un giocatore tecnico, ma più leggero fisicamente rispetto a Cambiaghi e Bernardeschi. La sua agilità è la sua forza. Perché riesce negli spazi stretti sgusciare, mentre Berna, Orsolini e Cambiaghi sono giocatori più scattanti e fisici. Il Bologna aveva bisogno di un giocatore così nel lotto dei suoi esterni offensivi.

Opzione a doppia fascia

Rispetto a Cambiaghi e Orsolini, i due titolari delle fasce offensive, Mbangula mette a disposizione di Tedesco una discreta duttilità. L’ingresso a destra non è un errore, Samuel gioca su quella fascia comodamente. Tuttavia, a sinistra si trova meglio e dà più imprevedibilità.

Tedesco, quando manderà in campo Mbangula a sinistra sa che avrà un esterno in grado di andare sia sul fondo che internamente per crossare. Inoltre, potrà sfruttare la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, aumentando così le soluzioni offensive a disposizione del tecnico rossoblù.

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