Primavera, il Bologna ritrova la vittoria e si prende il primo posto in classifica

Ci sono momenti della stagione in cui una vittoria vale più di quanto dica il risultato. Il 3-1 sull’Empoli è uno di questi. Perché arriva dopo la caduta di Parma, perché interrompe l’imbattibilità di una delle squadre più in forma del campionato e perché consegna al Bologna Primavera una prospettiva che, dopo otto giornate, merita di essere guardata con attenzione: la vetta della classifica. Non è ancora il momento di fare proclami, ma nemmeno di nascondersi dietro la prudenza. I rossoblù sono lì, insieme alle migliori, e il successo di ieri dice che hanno le carte per giocarsela.

La sconfitta per 5-2 contro il Parma aveva lasciato più di un interrogativo. Non tanto per il risultato in sé, quanto per le difficoltà mostrate da una squadra che aveva faticato a contenere gli avversari e a trovare le risposte necessarie durante la partita. Ecco perché il successo sull’Empoli assume un significato ulteriore: il Bologna non si è portato dietro il peso della giornata precedente, ma ha saputo ripartire contro un avversario che, fino a quel momento, non aveva mai perso. Nel calcio giovanile, dove la continuità è spesso una delle sfide più complicate, la capacità di reagire può raccontare molto del percorso di un gruppo.

Il Bologna si prende la vetta della classifica

Il primo posto, seppur momentaneo e condiviso, cambia inevitabilmente la prospettiva. Il Bologna sale a 15 punti e raggiunge Empoli, Inter e Parma, in attesa dello scontro diretto tra nerazzurri e ducali. Non è un traguardo definitivo e non può diventare, dopo appena otto giornate, una sentenza sulle ambizioni della squadra. È però un dato concreto, che dà valore al lavoro svolto finora e invita a guardare al campionato con una fiducia diversa.

La domanda, a questo punto, non è se il Bologna possa già considerarsi arrivato, ma se sia pronto a restare dentro questa lotta. Perché stare in alto è una cosa, riuscire a mantenersi nelle posizioni di vertice è un’altra. La vittoria sull’Empoli offre una risposta incoraggiante, soprattutto per il modo in cui è arrivata: i rossoblù hanno saputo reagire a una battuta d’arresto pesante e hanno battuto una squadra che aveva costruito il proprio avvio senza conoscere sconfitte. Il percorso è ancora lungo, ma sarebbe altrettanto sbagliato ridurre tutto a una semplice giornata positiva. La classifica, oggi, dice che il Bologna c’è. Ora spetta alla squadra dimostrare di poterci restare.

Lo Monaco, sei gol per confermarsi protagonista

In una squadra che si sta ritagliando uno spazio nelle zone alte della classifica, anche i singoli possono diventare una chiave di lettura. Lo Monaco è uno di questi. La rete contro l’Empoli porta a sei il suo bottino in campionato e conferma il peso che sta assumendo nell’attacco rossoblù. Non si tratta soltanto di aggiungere un altro nome al tabellino: segnare con continuità significa riuscire a incidere sul cammino della squadra, offrendo un riferimento nei momenti in cui serve trovare la giocata decisiva.

Il suo gol ha completato il 3-1 dopo le reti di Pantaleoni e Negri, mettendo il sigillo su una vittoria importante per il Bologna. Sei reti rappresentano un dato significativo in questa fase della stagione e danno ulteriore valore al contributo dell’attaccante. Naturalmente, il percorso è ancora lungo anche per lui, ma il suo rendimento è una delle note positive da cui la squadra può ripartire. Per continuare a competere con le migliori servirà il contributo di tutto il gruppo, ma avere giocatori capaci di trovare la porta con questa regolarità può fare la differenza.

Bologna, ora serve dimostrare di poterci restare

Il Bologna si ritrova così in vetta dopo una settimana che avrebbe potuto lasciare strascichi e che, invece, si è trasformata in un’occasione per ripartire. Battere l’Empoli, fermarne l’imbattibilità e raggiungerlo a quota 15 punti non significa aver risolto ogni problema, ma dimostra che questa squadra ha le risorse per reagire e restare agganciata alla parte alta della classifica. È da qui che bisogna ripartire, senza euforia eccessiva, ma anche senza ridimensionare il valore di quanto ottenuto.

La vetta non è ancora un punto d’arrivo: è una possibilità che il Bologna si è guadagnato sul campo. La prossima sfida sarà dare continuità a questa prestazione e trasformare una risposta convincente in un percorso stabile. Perché il risultato di ieri ha mostrato che i rossoblù possono giocarsela; adesso dovranno confermarlo giornata dopo giornata.

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