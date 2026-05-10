Bologna Primavera: oggi a Crespellano l’appuntamento che vale il playoff

Oggi alle ore 15.00, presso il Granarolo Youth Center di Crespellano, il Bologna Primavera può ipotecare l’accesso alle fasi finali del campionato di categoria: l’obiettivo è centrare i playoff che distano solamente un punto dai ragazzi allenati da Morrone. In realtà la partita di oggi, come raccontato da Davide Centonze sulle colonne di Più Stadio, è importante per l’ipotetico sorpasso ai danni della Roma, attualmente quarta in classifica. Scavalcare i giallorossi sarebbe importante in ottica playoff, per guadagnare il fattore campo e avere a disposizione due risultati su tre nelle fasi finali del torneo.

Bologna Primavera: avversario e calciatori

L’avversario odierno è il Cagliari, già certo di giocare i playout (ancora da definire se in casa o in trasferta). L’impegno è alla portata della squadra rossoblù: il Bologna Primavera guidato da mister Morrone può vincere la sesta partita delle ultime sette giocate. I giovani calciatori hanno stupito per attitudine e qualità individuali: sicuramente Tomasevic, difensore montenegrino classe 2006, meriterà una chance in estate per mettersi alla prova con i ‘grandi’.

Anche Toroc (centrocampista romeno classe 2007, autore di 5 gol e 7 assist in 30 partite di campionato) e Lo Monaco (trequartista italiano classe 2008, autore di 8 gol e 6 assist in 20 partite di campionato) hanno stupito gli addetti ai lavori. Mister Morrone ha costruito una squadra solida al di là delle individualità; nella sfida di oggi e nella prossima, contro una Cremonese già sicura della retrocessione, il Bologna chiuderà il proprio cammino, prima di intraprenderne un altro che potrebbe chiudersi con lo Scudetto di categoria.

La partita odierna sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 15.00 su Sportitalia.

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