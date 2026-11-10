Primavera, un attacco che fa la differenza, ma troppi alti e bassi: la continuità resta la sfida

Dopo le prime dieci giornate di campionato, è possibile tracciare un primo bilancio del percorso del Bologna Primavera. La formazione di Morrone sta dando continuità al lavoro portato avanti nelle ultime stagioni, proseguendo sulla strada tracciata lo scorso anno, quando raggiunse la semifinale. Resta però una squadra che fatica a trovare una vera via di mezzo: alle vittorie si alternano sconfitte, senza che finora sia arrivato nemmeno un pareggio.

La vittoria contro il Monza

L’ultimo successo, il 3-0 conquistato sabato contro il Monza, ha permesso ai rossoblù di raggiungere il terzo posto in classifica. La superiorità numerica ha certamente agevolato il compito della squadra, ma la differenza tra le due formazioni era già emersa nel corso della partita. Con questi tre punti il Bologna sale a quota 18, grazie a un cammino che conta sei vittorie e quattro sconfitte.

Un andamento che racconta una squadra propensa a cercare sempre il risultato pieno, ma che allo stesso tempo deve ancora trovare maggiore continuità. Nonostante qualche passaggio a vuoto, la distanza dalla vetta resta minima: l’Inter, seconda, precede i rossoblù di un solo punto, mentre il Parma capolista si trova a tre lunghezze.

Bologna: attacco da primato, ma la difesa deve crescere

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, i numeri confermano il valore offensivo della formazione di Morrone. Dopo dieci turni, nessuna squadra ha realizzato più reti del Bologna: sono 24 i gol messi a segno dai rossoblù, lo stesso bottino raggiunto dal Parma. Un dato che testimonia la qualità del reparto offensivo, ma che si accompagna a un aspetto su cui sarà necessario lavorare.

Sono infatti 22 le reti incassate finora, un numero che evidenzia alcune fragilità difensive. Le possibilità di miglioramento non mancano e il successo contro il Monza, arrivato senza subire gol, può rappresentare un punto di partenza importante anche sotto questo profilo.

Alla ripresa del campionato ci saranno Torino e successivamente Albinoleffe, due appuntamenti alla portata dei rossoblù. Occasioni da sfruttare per dare continuità ai risultati e provare ad avvicinare ulteriormente il primo posto, distante appena una vittoria.

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