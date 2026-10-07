Primavera, sabato si riparte: a Crespellano arriva la Lazio

La pausa è ormai alle spalle e per la Primavera del Bologna è già tempo di tornare a pensare al campionato. Ieri Stefano Morrone ha guidato i suoi attraverso una doppia seduta di allenamento, dando così il via alla preparazione della gara di sabato contro la Lazio, in programma alle 15. Un appuntamento che metterà di fronte due squadre separate da appena un punto e che permetterà ai rossoblù di riprendere il filo dopo la vittoria ottenuta sul campo del Como.

Bologna Primavera, si torna a lavorare

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole con l’obiettivo di arrivare alla sfida di sabato contro la Lazio nelle migliori condizioni possibili. La doppia seduta svolta ieri è servita a lavorare soprattutto sull’aspetto fisico e a preparare nel dettaglio il ritorno in campo.

Le prime cinque giornate hanno consegnato indicazioni molto positive, soprattutto per la continuità mostrata dalla squadra di Morrone. Qualche margine di miglioramento, però, rimane, in particolare per quanto riguarda alcune disattenzioni nella fase difensiva. Nulla che non possa essere corretto con il lavoro quotidiano: la stagione è ancora lunga e il Bologna ha già dimostrato di avere qualità importanti.

Sabato, quindi, arriva subito un banco di prova significativo. La Lazio conta attualmente 10 punti, uno in più dei rossoblù: servirà una prestazione all’altezza per provare a ridurre il distacco.

Il Bologna ritrova i suoi nazionali

Con la ripresa degli allenamenti, il Bologna ha potuto riabbracciare anche i sei giocatori che erano stati impegnati con le rispettive nazionali. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, Zakhar Onyshchuk ha vestito la maglia dell’Ucraina Under 18, Minel Kujmkovic quella della Slovenia Under 19, Adomas Buikus ha rappresentato la Lituania Under 19 e il nuovo arrivato irlandese Cillian Tollet è stato impegnato con la selezione Under 19 del proprio Paese.

Tra i convocati anche All Jaber con la Tunisia Under 20 e Luca Lo Monaco con l’Italia Under 19. Proprio quest’ultimo ha trovato spazio nelle tre gare disputate dagli azzurri: è subentrato nella seconda sfida contro la Turchia e ha poi iniziato da titolare quella contro la Croazia. Il bilancio dell’Italia è stato di tre vittorie, mentre per Lo Monaco sono arrivate risposte positive.

Il classe 2008, inoltre, ha avuto modo di ricoprire un ruolo differente rispetto a quello abituale con il Bologna. Sotto le Due Torri viene impiegato da centravanti anche per necessità, mentre con l’Italia è stato schierato da trequartista alle spalle di due attaccanti. Una soluzione che conferma la sua capacità di muoversi in zone diverse del campo.

Non va dimenticato, infatti, che Lo Monaco si era presentato a Bologna nell’estate del 2025 come mezz’ala offensiva o trequartista. Nel percorso con Morrone la sua evoluzione è stata significativa e lo ha portato a essere molto efficace anche come prima o seconda punta. Il suo istinto da fantasista, però, resta una caratteristica importante del suo bagaglio.

Numeri importanti, ma si può migliorare

Alla ripresa del campionato Lo Monaco porterà con sé un dato tutt’altro che banale: cinque gol nelle prime cinque partite. Ma non è soltanto il suo rendimento offensivo a raccontare l’avvio del Bologna.

La squadra rossoblù ha infatti realizzato 12 reti nelle prime cinque giornate. Soltanto l’Inter, prima in classifica, ha fatto meglio con 15 gol. Un rendimento offensivo che conferma le qualità della squadra, anche se dall’altra parte c’è un aspetto sul quale Morrone e i suoi dovranno lavorare: i 12 gol subiti sono un numero elevato per una formazione con queste caratteristiche.

Ed è proprio qui che può nascere il prossimo passo in avanti. Se la fase offensiva ha già prodotto numeri importanti, maggiore attenzione dietro potrebbe permettere al Bologna di fare un ulteriore salto di qualità. Perché accontentarsi di quanto già mostrato quando ci sono ancora margini per crescere?

La corsa playoff è già aperta

Dopo le prime cinque giornate, il Bologna occupa il sesto posto con 9 punti. Davanti ci sono Lazio, a quota 10, ed Empoli, Roma e Parma, tutte a 11. L’Inter guida invece la classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio.

La distanza dal secondo posto è quindi di appena due punti e lascia completamente aperta la corsa ai playoff. Il Bologna ha già mostrato di poter competere nelle zone alte e, dopo aver conquistato la vittoria sul campo del Como, punta a dare continuità al proprio percorso.

Sabato a Crespellano arriverà la Lazio, un’occasione immediata per misurare i progressi fatti durante la pausa e provare a muovere ancora la classifica. Il campionato è appena ripartito, ma per i ragazzi di Morrone il ritmo è già quello delle sfide che contano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook