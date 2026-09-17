Primavera, fase difensiva sotto esame: domenica c’è il Como

Il Bologna Primavera ha iniziato la stagione mostrando idee chiare e una precisa identità di gioco. Le due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo hanno però evidenziato un aspetto sul quale Morrone e i suoi ragazzi dovranno lavorare: la solidità difensiva. Undici gol incassati nelle prime quattro giornate sono un dato che non può passare inosservato, soprattutto per una squadra che vuole continuare a esprimere un calcio propositivo senza concedere troppo agli avversari.

Bologna Primavera, una crescita che passa dall’equilibrio

Dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’Atalanta, Morrone aveva parlato di una squadra capace di divertire chi la guarda: «Chi viene a vederci sicuramente si diverte». Una caratteristica che il Bologna ha effettivamente confermato nelle prime uscite, attraverso un calcio propositivo e interessante anche dal punto di vista tattico.

Divertire, però, non significa perdere le proprie certezze quando arriva il momento di difendere. È proprio su questo aspetto che i rossoblù devono compiere un passo avanti. L’obiettivo non è trasformare la squadra in un gruppo pronto soltanto a proteggersi, ma trovare il giusto equilibrio tra i reparti, evitando di concedere spazi e situazioni favorevoli agli avversari.

La solidità, del resto, era stata una delle caratteristiche più importanti dello straordinario campionato disputato nella scorsa stagione. Perché allora non provare a ritrovarla anche in questo avvio? Il gioco espresso lascia indicazioni incoraggianti, ma serve maggiore attenzione nei momenti decisivi delle partite.

Il percorso del Bologna tra gol e qualche errore di troppo

I numeri delle prime quattro giornate raccontano una situazione piuttosto chiara. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, il Bologna ha realizzato 10 gol, secondo miglior attacco del campionato alle spalle dell’Inter, che ne ha segnati 12. Dall’altra parte, però, sono già 11 le reti incassate.

Nessuna squadra ha subito più gol in questo inizio di stagione: Torino e Albinoleffe hanno infatti raccolto lo stesso numero di reti al passivo. Il dato, da solo, non basta naturalmente a descrivere il rendimento difensivo rossoblù, ma una media di 2,75 gol subiti a partita rappresenta comunque un aspetto sul quale intervenire.

Il 3-5-2 proposto da Morrone ha mostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari sul piano del gioco. A pesare, in diverse occasioni, sono stati soprattutto gli episodi e alcune disattenzioni che hanno portato il Bologna a concedere più di quanto avrebbe potuto.

All’esordio con l’Atalanta, per esempio, i rossoblù hanno incassato due reti, riuscendo però a rispondere con quattro gol. A Cagliari, invece, il tris di Lo Monaco e compagni ha permesso di superare il momentaneo pareggio dei sardi. Le difficoltà maggiori sono arrivate successivamente, con le due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo.

Contro i nerazzurri, in casa, il Bologna ha subito tre gol senza riuscire a segnarne nessuno. A Sassuolo è arrivato invece un 5-3 al termine di una gara particolarmente aperta, caratterizzata da numerosi errori difensivi da entrambe le parti.

A Como per cambiare passo

Il bilancio attuale è quindi di 11 gol subiti, un numero che il Bologna spera di non aumentare nella trasferta di domenica. Alle ore 11 i rossoblù affronteranno il Como, squadra che in queste prime giornate ha raccolto 5 punti.

I lariani arrivano dal pareggio per 1-1 sul campo della Roma, mentre in precedenza avevano ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Torino, superato con il risultato di 4-2.

Il percorso del Como, tuttavia, comprende anche partite dal punteggio più contenuto. Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell’Empoli, infatti, è arrivato lo 0-0 casalingo contro la Juventus nella seconda giornata.

Sono complessivamente 5 i gol segnati dal Como e 4 quelli subiti. Numeri che rendono interessante il prossimo confronto con il Bologna, chiamato a ritrovare quell’attenzione difensiva che nelle ultime due partite è mancata.

La settimana di lavoro servirà proprio a questo: preparare una sfida nella quale i rossoblù potranno cercare di dare una risposta sul campo. Domenica, a Como, arriveranno le prime indicazioni.

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