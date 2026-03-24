Bologna, il punto sugli infortunati: i prossimi impegni dei nazionali (Il Resto del Carlino)

Giovedì, 26 marzo, a Casteldebole il Bologna di Italiano riprenderà gli allenamenti in vista della 31ª giornata di Serie A. Ad attendere i rossoblù ci sarà la Cremonese, match in programma il 5 aprile, seguito dall’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. Appuntamenti da non sbagliare, in cui l’allenatore rossoblù spera anche di avere a disposizione più giocatori possibili.

Bologna, Odgaard e Pobega verso il recupero per la Cremonese

Attualmente, Skorupski, De Silvestri, Odgaard e Pobega stanno proseguendo le terapie previste dai rispettivi programmi di recupero. Il danese e il centrocampista italiano sono i più accreditati per tornare a disposizione durante questa sosta internazionale. I due, infatti, si sono fermati in vista dell’ultima giornata contro la Lazio: rispettivamente a causa rispettivamente di un risentimento muscolare alla coscia sinistra e all’ileopsoas destro.

Gli impegni dei nazionali

Anche per questo, Italiano spera di riavere al più presto, e nella migliore condizione possibile, i rossoblù convocati dalle rispettive nazionali. Giovedì, scenderanno in campo Vitik e Cambiaghi con Repubblica Ceca-Repubblica d’Irlanda e Italia-Irlanda del Nord. Il giorno successivo, l’incrocio amichevole tra la Colombia di Lucumí e la Croazia di Moro. A seguire, il 31 marzo altro derby rossoblù tra la Norvegia di Heggem e la Svizzera di Freuler.

Per quanto riguarda l’Under-21, invece, Helland sarà presente nella sfida di questo venerdì, 27 marzo, fra Norvegia e Olanda, così come Pessina lo sarà domani con l’Italia Under-19 contro la selezione ungherese.

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