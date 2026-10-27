Bologna, il punto sui recuperi: la situazione di Orsolini e Piccoli

Il Bologna continua a monitorare le condizioni di Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli, entrambi alle prese con infortuni muscolari. A Casteldebole, i due rossoblù proseguono il lavoro personalizzato per avvicinarsi al rientro: le prossime sedute serviranno a valutare i progressi e a stabilire quando potranno tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Palladino attende aggiornamenti, senza intenzione di accelerare i tempi.

Orsolini punta al Monza dopo lo stop

L’attenzione, come scrive Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, è rivolta soprattutto a Orsolini, fermatosi durante la trasferta di Lecce per una lesione di primo grado al bicipite femorale. Per l’esterno rossoblù era stato previsto uno stop di circa tre settimane, che lo ha già costretto a saltare le sfide contro Inter e Cagliari.

Il numero 7 non sarà disponibile nemmeno per il turno infrasettimanale di domani contro il Milan, ma rimane da valutare la possibilità di rivederlo in campo sabato, nella gara casalinga contro il Monza. La partita arriva a ridosso della finestra inizialmente ipotizzata per il recupero: saranno quindi le risposte dei prossimi giorni a chiarire se potrà tornare a disposizione.

Piccoli, rientro rimandato a Parma

Tempi simili, ma con un appuntamento leggermente più distante, per Piccoli. L’attaccante ha accusato un problema ai flessori della coscia destra durante la partita con l’Inter. Gli accertamenti hanno confermato una lesione al bicipite femorale, con una prognosi di circa tre settimane.

Per il centravanti, il possibile obiettivo è la trasferta contro il Parma, in calendario il 7 novembre. Anche in questo caso, però, sarà necessario verificare l’evoluzione dell’infortunio prima di ipotizzare un ritorno in gruppo. Se non dovessero esserci le condizioni per recuperare in tempo, lo staff potrebbe preferire rimandare il rientro a dopo la sosta.

Il Bologna non ha intenzione di forzare i tempi

La linea del Bologna è comunque improntata alla prudenza. L’obiettivo è recuperare due giocatori importanti per Palladino, evitando di correre rischi e possibili ricadute. Le prossime sedute saranno decisive per avere indicazioni più precise sulle condizioni dei due rossoblù e sulle rispettive possibilità di rientro.

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