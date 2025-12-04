Bologna, qualcuno ti manda un messaggio speciale

Questo pomeriggio alle 18 il Bologna torna al Dall’Ara, questa volta per difendere con le unghie e con i denti un trofeo che gli appartiene: la Coppa Italia.

La magnifica Coppa, che ora ha trovato casa al Niccolò Galli, è stata conquistato la notte del 14 maggio contro il Milan all’Olimpico. Una giornata che nessun bolognese potrà mai dimenticare, sia per i presenti a Roma, sia per chi ha guardato la gara a casa oppure in un bar con gli amici di una vita.

Al 53’ dopo il gol di Dan Ndoye, l’Olimpico ha tremato e forse, pure la Garisenda già sotto osservazione, ha vacillato un po’ di più. I rossoblù hanno lottato come dei gladiatori fino all’ultimo secondo e al triplice fischio, la gioia, i pianti, gli abbracci e il pensiero “abbiamo vinto, veramente”.

Bologna-Parma: c’è un titolo da difendere

Oggi si torna in campo per difendere quel luccicante trofeo e l’emozione sarà ben presente nei cuori di tutti i felsinei. Certo, la squadra è cambiata rispetto allo scorso anno, ma la forza che unisce il gruppo è sempre la stessa.

In particolare manca proprio lui, Dan Ndoye, che ha messo l’ultima firma sul certificato “campioni”. Eppure, nonostante la sua partenza, un pezzo del suo cuore non abbandonerà mai Bologna.

Ndoye, un incoraggiamento più che speciale

Lo svizzero infatti, partito quest’estate per il Nottingham Forest, è voluto rimanere nel gruppo whatsapp della squadra. È facile pensare quindi, che Dan abbia mandato un messaggio di incitamento speciale per i suoi compagni, che segue sempre anche dall’Inghilterra.

Lo scorso tre ottobre, in occasione del 116° compleanno del club rossoblù, lo svizzero ha fatto gli auguri alla società commentando il post Instagram con due cuori rosso e blu.

Per il suo compleanno invece, il 25 dello stesso mese, Dan è stato inondato da centinaia di auguri provenienti da fanpage del Bologna e lui ha risposto ad ogni singola. Insomma, amore e gratitudine da ambo le parti che, nonostante la distanza, non svaniranno mai.

Non solo Ndoye, ma anche Calafiori e Zirkzee: quando il motto “We are One” è realtà

Del resto non è l’unico ex rossoblù ad avere ancora Bologna nel cuore. Presente nel gruppo whatsapp anche Riccardo Calafiori, il primo ad esultare per la vittoria della Coppa Italia lo scorso anno, quando videochiamò i suoi ex compagni per festeggiare insieme.

Ma non ha dimenticato le Due Torri nemmeno il “gigantee buono” Zirkzee che supporta sempre i rossoblù. Ad esempio, dopo la schiacciante vittoria dei rossoblù contro l’Udinese, ha commentato la foto di De Silvestri scrivendo “Il Migliore”.

Non c’è neanche da spiegarlo, il segreto del Bologna è proprio questo: il trasformare il motto “We Are One” in realtà. Bologna è dov’è oggi grazie a Zirkzee, Calafiori, Ndoye e molti altri prima e dopo di loro. A loro Bologna ha dato tanto e ricevuto tanto e, per questo, sarà per sempre casa.

